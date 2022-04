Zmiany w refundacji leków od maja. Ministerstwo Zdrowia podsumowuje

Ministerstwo Zdrowia podsumowało zmiany, jakie wejdą w zakresie refundacji od 1 maja 2022 roku

W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 120 produkty bądź nowe wskazania

Zmiany dotyczą zarówno refundacji aptecznej, jak i programów lekowych i katalogu chemioterapii

Ile leków stanieje, ile będzie droższych?

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od maja 2022 r. w porównaniu do listy leków refundowanych, która obowiązuje od 1 marca 2022 roku, zawiera następujące zmiany:

Dla 189 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 650,52 zł).

Dla 33 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,32 zł do 1 950,89 zł).

Dla 319 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 683,05 zł).

Dla 306 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 2 164,55 zł).

Dla 419 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 683,05 zł).

Dla 148 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 147,54 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 80 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu.

Refundacja apteczna: zmiany oraz nowe wskazania

W zakresie leków dostępnych w aptece, niektóre zmiany dotyczą nowych wskazań w leczeniu astmy i POChP. Chodzi o wziewne terapie dwu - trójskładnikowe stanowiące połączenie glikokortykosteroidu (wGKS) oraz długo działającego beta- β-2-agonisty (LABA), a także glikokortykosteroidu (wGKS), długo długodziałającego antagonisty receptorów muskarynowych (LAMA) oraz długo działającego beta- β-2-agonisty (LABA).

Ma to pozwolić na poprawę compliance i skuteczności leczenia astmy i POChP

Atectura Breezhaler - (indakaterol + mometazonu furoinian)

w podtrzymującym leczeniu astmy u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z niewystarczającą kontrolą astmy za pomocą wziewnych kortykosteroidów oraz wziewnych krótko działających beta-2- mimetyków.

Enerzair Breezhaler (indakaterol + glikopyronium bromek + mometazonu furoinian)

w podtrzymującym leczeniu astmy u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli choroby w wyniku podtrzymującego leczenia skojarzonego długo działającym beta2- mimetykiem i kortykosteroidem wziewnym podawanym w dużych dawkach, u których wystąpiło co najmniej jedno zaostrzenie astmy w poprzednim roku.

Trimbow (beklametazonu dipropionian + formoterolu fumaran + glikopyronium bromek)

do leczenia podtrzymującego astmy u pacjentów z niewystarczającą kontrolą objawów choroby po zastosowaniu produktu złożonego z długo działającego agonisty receptorów beta-2 i średnich dawek kortykosteroidu wziewnego, u których wystąpiło jedno lub więcej zaostrzeń astmy w ciągu poprzedniego roku.

Trelegy Ellipta (flutykazonu furoinian + umeklidynium bromek + wilanterol)

do leczenia podtrzymującego u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów beta 2 lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta 2 i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych.

Kolejna grupa pacjentów odnosząca korzyści ze zmian to ci, którzy przyjmują flozyny. Rozszerzone zostają aktualne wskazania refundacyjne dla dwóch flozyn w zakresie niewydolności serca obok leczenia cukrzycy

Forxiga (dapagliflozyna)

Jardiance (empagliflozyna)

we wskazaniu: przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40 proc.) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów.

Mizetam (ezetymib + atorwastatyna)

to doustna terapia stanowiąca nowe połączenie ezetymibu ze statyną do leczenia wspomagającego do stosowania wraz z dietą u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną i homozygotyczną rodzinną i nierodzinną) lub mieszaną hiperlipidemią już kontrolowaną za pomocą atorwastatyny i ezetymibu, które są podawane w takich samych dawkach.

Ruconest (konestat alfa)

będzie refundowany w leczeniu ostrych, zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dzieci (od 2 roku życia), młodzieży oraz dorosłych chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1.

Zmiany dotyczą też programów lekowych i katalogu chemioterapii

Niektóre leki uzyskują nowe wskazania (onkologiczne i nieonkologiczne):

Tecentriq (atezolizumab)

w leczeniu I linii raka wątrobowokomórkowego atezolizumabem w skojarzeniu z bewacyzumabem u dorosłych pacjentów bez przerzutów poza wątrobę i pacjentów z przerzutami pozawątrobowymi.

Avastin (bewacyzumab)

w leczeniu I linii raka wątrobowokomórkowego atezolizumabem w skojarzeniu z bewacyzumabem u dorosłych pacjentów bez przerzutów poza wątrobę i pacjentów z przerzutami pozawątrobowymi.

Opdivo + Yervoy (niwolumab+ ipilimumab)

w terapii skojarzonej w I linii leczenia raka nerkowokomórkowego w przypadku rokowania pośredniego i niekorzystnego

Cabometyx (kabozantynib)

w monoterapii w I linii leczenia raka nerkowokomórkowego w przypadku rokowania pośredniego i niekorzystnego

Cabometyx (kabozantynib)

w monoterapii w III linii leczenia raka nerkowokomórkowego

Opdivo (niwolumab)

w monoterapii w III linii leczenia raka nerkowokomórkowego

Polivy (polatuzumab wedotyny)

w II i kolejnej linie leczenia dorosłych chorych na nawrotowego lub opornego chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) niekwalifikujących się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych - leczenie polatuzumabem wedotyny w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksumabem

Yescarta (aksykabtagen cyloleucel)

w III i kolejnej linii leczenia dorosłych chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL), pierwotnego chłoniaka śródpiersia z dużych komórek B (PMBCL), chłoniaka z komórek B o wysokim stopniu złośliwości (HGBCL) oraz stransformowanego w DLBCL chłoniaka grudkowego (TFL). Terapia CAR-T.

Kymriah (tisagenlecleucel)

w III i kolejnej linii leczenia dorosłych chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL), chłoniaka z komórek B o wysokim stopniu złośliwości (HGBCL) oraz stransformowanego w DLBCL chłoniaka grudkowego (TFL). Terapia CAR-T.

Nowe wskazania do stosowania oksaliplatyny wg klasyfikacji ICD-10:

C81-C85 (+ wybrane rozszerzenia) - chłoniaki;

C22-C24 (+ wybrane rozszerzenia) – nowotwory wątroby, przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego;

C.88.0 – makroglobulinemia Waldenströma;

C.88.4 – chłoniak typu MALT

Dupixent (dupilumab)

w leczeniu dorosłych pacjentów z astmą z zapaleniem typu 2 charakteryzującym się liczbą eozynofili we krwi na poziomie ≥350 komórek/µl oraz pacjenci powyżej 12 roku z ciężką, niekontrolowaną astmą z zapaleniem typu 2 charakteryzującym się liczbą eozynofilii we krwi na poziomie ≥150 komórek/µl

Fasenra (benralizumab)

w leczeniu chorych z ciężką postacią astmy - mniejszy poziom eozynofilii w kryteriach niż aktualnie w programie.

