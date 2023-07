Zmiany w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. NRA zbiera uwagi do 31 lipca

Autor: oprac. KM • Źródło: Naczelna Izba Aptekarska • 04 lipca 2023 16:00

Więcej niezależności zawodowej dla farmaceutów, zakaz nieetycznych kontroli i zakaz pracy pod nieswoim nazwiskiem - to niektóre propozycje z projektu zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Farmaceuci chcą, by ten szczególnie ważny dla nich dokument - powstały w 2012 roku - przeszedł reformę i dostosował się do zmian w przepisach.