Zmiany ustawy refundacyjnej przyjęte na sejmowej komisji. Miłkowski: zmieniamy logikę refundacji

5 lipca, w środę, ruszyło w sejmowej Komisji Zdrowia pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W czwartek rządowy projekt dużej nowelizacji ustawy przyjęto

Zdaniem wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego w noweli postawiono na bezpieczeństwo gwarancji dostaw leków dla pacjentów do aptek, do hurtowni, m.in. poprzez "bardzo mocne zwiększenie marż dla aptek indywidualnych"

Wiceszef resortu podkreślił, że następuje znacząca zmiana logiki w obszarze decyzji refundacyjnych

Obecne prace nad nowelizacją ustawy refundacyjnej to pierwsze tak duże zmiany od jej wejścia w życie ponad dekadę temu i niemal dwa lata po przekazaniu do konsultacji publicznych pierwszej wersji projektu

W toku prac legislacyjnych złożono niemal 1400 stron uwag, jednak większości MZ nie uwzględniło

Pierwsze czytanie noweli ustawy refundacyjnej opóźnione. Powodem autopoprawka

W środę, o godzinie 14:30 - z dwugodzinnym opóźnieniem - rozpoczęło się w Sejmie posiedzenie Komisji Zdrowia i pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (publikujemy ją pod tekstem), która wpłynęła 5 lipca (druki nr 3408 i 3408-A).

- Dwugodzinne opóźnienie jest związane właśnie z tą autopoprawką. Biuro Legislacyjne musiało jeszcze przygotować dokumenty - mówił przewodniczący komisji, poseł Tomasz Latos (PiS). - Pierwsze czytanie obejmuje uzasadnienie projektu ustawy przez wnioskodawcę, debatę w sprawach ogólnych zasad oraz pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawców - przypomniał.

Posłanka KO Krystyna Skowrońska mówiła: - Autopoprawka jest obszerna, otrzymaliśmy ją przed chwilą. Wymaga nie tylko przesunięcia o dwie godziny posiedzenia komisji, ale szczególnego uzasadnienia.

"Minister zdrowia może również analizować sytuację na rynku leków"

- Nowela jest propozycją kompleksowych, istotnych zmian w ustawie refundacyjnej od jej wejścia w życie w 2012 roku. Ta ustawa była rewolucją w systemie ochrony zdrowia i okazała się rewolucją bardzo istotną, która usprawniła wprowadzanie nowych leków do refundacji, programy lekowe, ujednoliciła ceny - przypomniał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

- Zmieniamy logikę: minister zdrowia może również analizować sytuację na rynku leków, które są lekami już zanalizowanymi i które stanowią podstawę leczenia. Minister zdrowia wraz z konsultantami krajowymi i towarzystwami naukowymi - oraz z poparciem Agencji Oceny Technologii Medycznych - może wystosować zapytanie do podmiotów odpowiedzialnych o złożenie wniosku celem wydania decyzji refundacyjnej, po to, żeby leki były refundowane przez Ministerstwo Zdrowia. Dotyczy to zarówno wszystkich leków na receptę, jak również leków OTC - mówił wiceminister Maciej Miłkowski.

Przypomniał, ze dla leków najbardziej innowacyjnych "wstępnie jest już inna logika". - Minister zdrowia ocenia, skanuje nowe decyzje, nowe rejestracje leków w Europejskiej Agencji Leków i ustala, które są najbardziej obiecujące. Przekazuje informacje podmiotom odpowiedzialnym, aby mogły złożyć wniosek refundacyjny bez konieczności wykonywania analiz - mówił.

Zaznaczył, że zgodnie z nowymi zapisami "minister zdrowia może również analizować sytuację na ryku leków, które są lekami już zgeneryzowanymi, stanowią podstawę leczenia". - Dotyczy to zarówno leków na receptę, jak również leków OTC, jeśli są podstawa leczenia - tłumaczył.

Miłkowski wspomniał, że w noweli postawiono na bezpieczeństwo gwarancji dostaw leków dla pacjentów do aptek, do hurtowni, m.in. poprzez "bardzo mocne zwiększenie marż dla aptek indywidualnych".

Przedstawione zmiany w noweli ocenił jako „bardzo istotne”. - W wielu zakresach one się pokrywały z tym, co otrzymaliśmy od branży po spotkaniu pana przewodniczącego komisji z branżą i je już uwzględniliśmy w tym tekście jednolitym - dodał.

Dyskusja wokół zapisów refundacyjnych dla leków OTC

- Jest to bardzo ważna ustawa, ale rozwiązuje tylko część problemów. Cześć środowisk akceptuje zmiany w tej ustawie, natomiast jest też dużo zastrzeżeń co do zapisów. Polityka lekowa państwa powinna być polityką zrównoważoną, która na lata zapewnia bezpieczeństwo lekowe Polaków. Zapisy tej ustawy takiego bezpieczeństwa nie zwiększają - ocenił poseł KO Rajmund Miller.

Jego zdaniem "kuriozalnym jest wprowadzenie w tej ustawie zapisów refundacyjnych dotyczących OTC".

- Są to zapisy, które powodują, że tak naprawdę jest to tylko udawanie ze strony rządzących chęci pomocy pacjentom. Mówię o marżach urzędowych na leki OTC. Polityka państwa powinna polegać na tym, żeby udostępnić pacjentom tanio i dopłacić do tych leków, które są naprawdę potrzebne w leczeniu, np. leków przeciwzakrzepowych - wskazywał Rajmund Miller.

- Zgłoszę wniosek o powołanie podkomisji, ta ustawa jest zbyt obszerna, zawiera zbyt wiele wątpliwości - mówił.

W ocenie posłanki Lewicy Marceliny Zawiszy w ustawie jest „sporo rzeczy budzących zastrzeżenia”. Odniosła się np. do zapisów „przeciwnych interesowi publicznemu”, m.in. „pogarszających transparencję procesów dotyczących refundacji leków”. - Wprowadzamy kolejną kategorię tajemnicy - mówiła.

Zawisza mówiła tez o bezpieczeństwie lekowym. - Nareszcie jakieś zapisy, ale dlaczego tak nieśmiało? - skomentowała. W opinii poseł Zawiszy odpłatność w przypadku polskich leków powinna wynosić nie 10 czy 15 proc., ale 0 proc. - Całkowicie polskie leki powinny być dla polskich pacjentów i pacjentek bezpłatne - dodała. Uwadze poseł nie umknęły także reklamy wyrobów medycznych na pokazach bezpośrednich, których zakaz powinien być utrzymany.

Piecha: nie powinno się reklamować leków OTC

- Każdy by chciał, żeby leki były dla wszystkich dostępne za darmo, w każdej chwili, bezpieczne itd., Pewnie nie istnieje to w żadnym państwie. Oczywiście interesy - i interesariuszy, i pacjentów – są, niestety, rozbieżne - mówił z-ca przewodniczącego Komisji Bolesław Piecha w odpowiedzi na komentarz Marceliny Zawiszy.

- Jeżeli nie mam pieniędzy, to nie kupię leku, nawet gdyby on był w aptece - więc te dwie rzeczy trzeba wyrównać - dodał. - Z drugiej strony musimy pamiętać, że refundacja leków opiera się na budżecie refundacyjnym zapisanym w ustawie od samego początku. Były zmiany, ale budżet został na pewnym poziomie i to wcale nie jest bagatelna suma wydatków narodowego ubezpieczyciela, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia - skomentował poseł Bolesław Piecha.

- Jestem przeciwko reklamie zwłaszcza leków refundowanych, ale w tej ustawie jest dość dobrze to obudowane różnymi sankcjami. Nie powinno się w żadnym wypadku reklamować leków OTC - dodał Piecha.

Andrzej Stachnik, prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych, zaznaczył, że "procedujemy jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa lekowego kraju".

- My jako polskie hurtownie od ponad trzech lat apelowaliśmy by zauważono, że koszty, które ponosimy na dystrybucję leków, nie pokrywają marży refundacyjnej, która wynosi 5 procent - mówił. - Apelujemy, aby ta ustawa, po naniesieniu niezbędnych korekt, jak najszybciej weszła w życie i dała szansę, aby polskie apteki i pacjenci mogli być zaopatrywani bez zbędnej zwłoki we wszystkie leki refundowane - podkreślił.

Wiceminister Miłkowski o refundacji leków OTC

Maciej Miłkowski, odpowiadając posłowi Millerowi, wskazywał, że zmiana ustawy refundacyjnej "jest w gruncie rzeczy ukierunkowana na bezpieczeństwo pacjentów, bezpieczeństwo dostaw, na bezpieczeństwo ekonomiczne". - Dziwię się, że jest odbiór, ze ustawa nie poprawia bezpieczeństwa - mówił.

- Bezpieczeństwo producentów i zwiększanie marż, zysków - nie to jest głównym celem ustawy. Głównym celem jest bezpieczeństwo pacjentów - tłumaczył.

Wiceszef resortu odniósł się także do do (nie)odpłatności za leki 75+.

- Pacjenci mają również inne jednostki chorobowe, gdzie czasami są wytyczne, w oparciu o które lekarze przepisują leki, które nie są na liście refundacyjnej. Ta ustawa to zmienia. Umożliwia, żeby te leki były refundowane i również leki OTC konieczne do leczenia - mówił.

Uzasadniał: - Gdybyśmy powiedzieli, że nie refundujemy najtańszych leków, to moglibyśmy powiedzieć, ze nie refundujemy również podstawowej opieki zdrowotnej, bo pacjenta stać na poradę. Mamy przypadki osób niepełnosprawnych, schorzeń ultrarzadkich, gdzie leki OTC są wskazane medycznie. Dlaczego ci ludzie mają płacić? - pytał Miłkowski. - Mówimy wyłącznie o lekach, które są na receptę - podkreślił.

- Jeśli chodzi o tajemnicę handlową - to, że mamy instrumenty dzielenia ryzyka jak w innych państwach, powoduje, że mamy niższe koszty, ale gdybyśmy tego nie mieli, to w wielu przypadkach nie byłoby nas stać na leki głównie innowacyjne, części produktów byśmy nie mieli dostępnych w Polsce. Te instrumenty należy wykorzystywać - podsumował Miłkowski.

