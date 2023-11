Zmiany terminów raportowania zespołu koordynacyjnego dla programów lekowych. Opublikowano zarządzenie NFZ

Nowe terminy dla zespołu koordynacyjnego

W Bazie Aktów Własnych NFZ 7 listopada opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie powoływania zespołów koordynacyjnych dla programów lekowych. Jak czytamy, w załączniku nr 2 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

16. Zespół Koordynacyjny jest zobowiązany do składania Prezesowi Funduszu półrocznych raportów z realizacji danego programu lekowego, sporządzanych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do regulaminu, w terminach odpowiednio do:

1) 30 września – za pierwsze półrocze danego roku;

2) 31 marca – za drugie półrocze roku poprzedniego.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

W uzasadnieniu do zarządzenia wskazano, że wprowadzona zmiana w załączniku nr 2, określająca Wzór regulaminu Zespołu Koordynacyjnego, polega na modyfikacji ust. 16, określającego termin składania Prezesowi Funduszu półrocznych raportów z realizacji danego programu lekowego.

Termin dla raportu dotyczącego pierwszego półrocza danego roku został zmieniony z 31 lipca na 30 września. W konsekwencji wprowadzonej zmiany termin ten jest analogiczny, jak w przypadku terminu dla raportu sporządzanego za okres drugiego półrocza, tj. wynosi 3 miesiące – czytamy.

