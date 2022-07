Zmiana rozporządzenia w sprawie recept. Dokument przekazany do konsultacji

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia • 06 lipca 2022 20:30

Do konsultacji publicznych przekazano projekt zmian rozporządzenia w sprawie recept. Eliminuje odwołania do nieobowiązujących przepisów oraz regulacje dotyczące do uprawnień niektórych osób do nieodpłatnego uzyskiwania leków.

Na konsultacje projektu wyznaczono termin dwóch tygodni.