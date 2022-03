Zielone światło dla produkcji krajowej marihuany. Prezydent podpisał nowelę przepisów

30 dni od dnia ogłoszenia wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Krajowa produkcja marihuany medycznej coraz bliżej realizacji

29 marca 2022 roku prezydent podpisał nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Projekt trafił do Sejmu w sierpniu 2021 roku. Po procedowaniu w Sejmie, dokument trafił do Senatu, który 11 marca 2022 roku przyjął uchwałę w sprawie nowelizacji ustawy. W zgłoszonych poprawkach senatorowie zgłosili konieczność zapewnienia spójności przepisów tej ustawy z równolegle procedowaną ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowali też, aby do wniosku o uzyskanie zezwolenia na uprawę dołączać, oprócz zaświadczenia o niekaralności osób przy tej uprawie, również oświadczenia tych osób o tym, że nie były karane za wykroczenie, o którym mowa w art. 65 (nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych). Uspójniono też termin wejścia w życie obu tych ustaw.

Ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zmieniono definicję konopi włóknistej, definicję ziela konopi innych niż włókniste (przez zmianę zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego z 0,20 proc. do 0,30 proc. w przeliczeniu na suchą masę) oraz zmianę definicji żywicy konopi.

Dodano też definicję określającą technologię RFID (radio frequency identification). Jest to technologia zdalnego radiowego nadzoru roślin, która wykorzystuje fale radiowe do odczytu i przesyłania danych zawartych na etykiecie naniesionej na każdą z uprawianych roślin, umożliwiając identyfikację każdej z tych roślin znajdujących się jednocześnie w polu odczytów

Ponadto ustawa przewiduje rozszerzenie możliwości prowadzenia upraw konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego.

Uprawy i zbiory będą mogły być prowadzone wyłącznie przez instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, nadzorowane przez ministra rolnictwa.

Zezwolenia te będą wydawane w formie decyzji przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny po zasięgnięciu opinii komendy wojewódzkiej Policji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

