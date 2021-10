Zgłaszanie NOP przez farmaceutów: dwa sprzeczne przepisy prawa

Czy farmaceuta może zgłosić niepożądany odczyn poszczepienny do sanepidu? Sam GIS ocenia, że nie

Tymczasem przepisy prawa farmaceutycznego wręcz nakładają na kierownika apteki taki obowiązek

Mamy dwa różne przepisy prawa i pytanie, które obowiązuje

Sprawa dotyczą tego, komu farmaceuta może zgłosić niepożądany odczyn poszczepienny (NOP), zaczęła się od informacji Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF), który udostępnił w mediach społecznościowych pismo z sanepidu odnośnie zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego.

"W związku ze zgłoszeniem 1 października 2021 roku niepożądanego odczynu poszczepiennego informuję, że zgodnie z par. 5.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, niepożądany odczyn poszczepienny rozpoznaje lekarz lub felczer i dokonuje stosownego zgłoszenia do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego" - czytamy w piśmie GIS.

Rozporządzenie MZ: zgłoszenie do inspekcji farmaceutycznej

ZZPF zareagował na to pismo: „Zgodnie z prawem farmaceutycznym mamy obowiązek zgłaszania NPL. Takie działanie jak w załączeniu jest absurdalne. Prosimy rzecznika URPL o zajęcie stanowiska w sprawie” – napisał Związek.

Rzecznik odpowiedział: "Zgodnie z przepisami, NOP zgłasza lekarz lub felczer do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Farmaceuta może zgłosić niepożądane działanie leku do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub do podmiotu odpowiedzialnego”.

Urząd przekierowuje do informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia, które opublikowało informację w sprawie sposobu zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), działań niepożądanych produktów leczniczych/szczepionek oraz podejrzenia wady jakościowej lub sfałszowania produktów leczniczych/szczepionek.

Zgodnie z tym komunikatem, obowiązek powiadomienia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, ma lekarz, felczer, osoba przeprowadzająca szczepienia oraz każdy uczestnik łańcucha dystrybucji, który powziął informacje o podejrzeniu wady jakościowej lub sfałszowaniu produktu leczniczego/szczepionki.

Pf wręcz nakazuje farmaceucie zgłoszenie NOP do sanepidu

Tyle że przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne mówią co innego.

Do dyskusji włączył się wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Michał Byliniak, przypominając art. 88 ust. 5 pkt 16 Pf:

5. Do zadań kierownika apteki ogólnodostępnej należy osobiste kierowanie apteką, obejmujące:

16) przekazywanie właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi

sanitarnemu informacji o niepożądanym odczynie poszczepiennym.

Do dyskusji dołączył dr Piotr Merks, szef ZPFF: "Dokładnie. Zamiast docenić to, że zgłaszamy NDL, mamy w prezencie list od GIS, w sytuacji w której powinniśmy doceniać każde takie zgłoszenie. Dane URPL odnośnie liczby zgłoszonych NDL pokazują, że raportowanie jest mało popularne w Polsce".

Związek stawia też pytanie, jaki jest sens dostępności tej opcji zgłaszania NOP w gabinet.gov.pl dla farmaceuty? To może dać opcję przekierowania do URPL zamiast narażać farmaceutów na pisma z GIS? Do tego zapis biorący pod uwagę liczbę felczerów jest archaiczny.

