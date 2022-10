Zerwane łańcuchy zaufania do opieki medycznej. 17 Sympozjum CEESTAHC

Stowarzyszenie CEESTAHC zaprasza na 17 Sympozjum EBHC (10-11 października 2022)

Już po raz 17 Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC) organizuje konferencję.

Tematem tegorocznego wydarzenia jest Trust in Health Care.

Zaufanie jest jednym z fundamentów opieki medycznej. Pandemia Covid 19 w sposób spektakularny przypomniała o tej podstawowej prawdzie, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym.

Wedle ostatnich analiz, wprowadzone w rekordowym tempie szczepienia przeciw nowemu koronawirusowi uratowały nawet 20 milionów osób przed śmiercią.

Dlaczego zatem w krajach wysokorozwiniętych, w których obywatelom zapewniono dostęp do nieodpłatnych szczepień, z możliwości tej nie skorzystali wszyscy uprawnieni?

Odpowiedzi należy szukać przede wszystkim w zerwanych łańcuchach zaufania, które w niektórych państwach okazały się słabsze, niż łańcuchy dostaw. Kapitalne znaczenie zaufania dla sprawności systemów ochrony zdrowia jest chyba najważniejszą lekcją, jaką powinniśmy wyciągnąć z pandemii COVID-19.

Program Sympozjum zostanie zrealizowany w ciągu 2 dni w ramach następujących bloków tematycznych:

Sesja 1: Otwarcie Sympozjum

Sesja 2: Zaufanie do polityki lekowej a skuteczne leczenie – sine qua non conditione confido est

Sesja 3: Innowacje w opiece zdrowotnej

Sesja 4: Cyfrowe systemy opieki zdrowotnej skoncentrowane na pacjencie

Sesja 5: Ochrona zdrowia a budowanie zaufania. Walka o umysły

Sesja 6: Akademia Samorządowca

Sesja 7: Upodmiotowienie czy nowy paternalizm?

Dokładny program wydarzenia: https://sympozjum.ceestahc.org

Patronem medialnym wydarzenia jest rynekzdrowia.pl.