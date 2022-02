Zerowy VAT na refundowane produkty w aptece. Są wytyczne MZ

Resort zdrowia wydał komunikat w sprawie skutków zmian ustawowych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Chodzi o zmiany w wysokości stawek VAT na niektóre produkty

Obniżenie stawek podatku od towarów i usług obowiązuje w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 roku

Zerowy VAT na refundowane środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196), wprowadzającej zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług polegające na obniżeniu stawek podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. w odniesieniu do niektórych pozycji wykazu refundowanych: leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, Ministerstwo Zdrowia przedstawiło skutki zmian ustawowych dla tych produktów.

Wprowadza m.in. zerowy VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5 proc., w tym na niektóre produkty znajdujące się w obrocie m.in. w aptekach czy hurtowniach farmaceutycznych:

CN ex 2106 – preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

CN 2202 - 3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

Bez względu na CN – Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Wyliczenia resortu zdrowia

Jak wskazał resort zdrowia, zmiany dotyczą 88 pozycji refundowanych z wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego:

Dieta

Dieta eliminacyjna mlekozastępcza

Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii

Dieta eliminacyjna z MCT

Dieta kompletna zawierająca TGF-beta 2

Dieta mlekozastępcza

Dieta wysokoenergetyczna

L-carnitine

Podatnicy sprzedający detalicznie towary z obniżonymi stawkami VAT i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, będą zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienianych stawek na te towary w kasach fiskalnych.