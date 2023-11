Zaskakujące wyniki wyborów aptekarskich w Łodzi. "Zapłacono im, by przyszli na zebranie"

Podczas aptekarskich wyborów rejonowych w Łodzi mandatu delegata nie zdobyła obecna prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Pojawiają się głosy, że brak wyboru Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej na delegata to efekt zaplanowanej akcji większej grupy farmaceutów, związanych z różnymi sieciami aptek - relacjonuje mgr.farm

Spotkanie wyborcze z wieloma wątpliwościami

Wybory do struktur samorządowych aptekarzy odbywają się co cztery lata i są wieloetapowe. Rozpoczynają się od zebrań wyborczych w rejonach, które wyłaniają delegatów na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Jesienią delegaci wybierają nowe władze i organy izby okręgowej, a także delegatów na zjazd krajowy.

Ten odbędzie się w styczniu 2024 roku. Wtedy poznamy nowe władze Naczelnej Izby Aptekarskiej: prezesa, wiceprezesów, członków Rady, Naczelnego Sąd Aptekarskiego, Komisji Rewizyjnej, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego zastępców.

Już na tym pierwszym etapie – podczas wyborów rejonowych - w Łodzi jest zaskoczenie. Na liście delegatów nie ma Elżbiety Piotrowskiej Rutkowskiej. Przez wiele lat pełniła funkcję prezeski Okręgowej Rady Aptekarskiej, a przez ostatnie dwie kadencje jest szefową NRA.

Serwis mgr.farm dotarł do informacji, w jaki sposób przebiegały wybory delegatów w Łodzi.

„Pojawiają się głosy, że brak wyboru Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej na delegata to efekt zaplanowanej akcji większej grupy farmaceutów, związanych z różnymi sieciami aptek. Najbardziej skrajne głosy sugerują wręcz, że zapłacono im, by pojawili się na zebraniu i głosowali w określony sposób. Podczas zebrania wyborczego 28 października miało pojawić się około 100 młodych farmaceutów, z których część po wpisaniu się na listę obecności oddała urządzenia do głosowania innym, a sami opuścili zebranie” – informuje serwis.

Co ustalił mgr.farm? Głosowanie odbywało się elektronicznie. Podczas procedury część osób opuszczała salę zdając urządzenie i przypisany imiennie klucz do głosowania, rezygnując w ten sposób z dalszego udziału w zebraniu, inne osoby pozostawiały urządzenie i klucz na sali, i bądź to na nią wracały, bądź nie.

W pewnym momencie pojawiły się wątpliwości, dotyczące liczby farmaceutów biorących udział w głosowaniach. Zarządzono powtórzenie wszystkich głosowań na kandydatów.

„W konsekwencji odbyło się 180 głosowań, a zebranie trwało blisko 7 godzin. Jak wynika z informacji, które docierały do naszej redakcji, w trakcie głosowań farmaceuci opuszczali salę. Oddawali przy tym urządzenia do głosowania, ale nie specjalne klucze, które mogli wykorzystywać w swoich urządzeniach inni, pozostający na sali farmaceuci. To zdaniem części osób mogło prowadzić do zafałszowania wyników głosowań” – informuje serwis.

Z kolei prezes ORA w Łodzi, Paweł Stelmach zapewnia, że wszystkie osoby opuszczające salę, choćby na chwilę, zdawały urządzenia do głosowania i klucze osobom obsługującym głosowanie i pobierały je ponownie po ewentualnym powrocie. Jego zdaniem nieuprawnione jest zatem insynuowanie, że na zebraniu doszło do zachowań sprzecznych z prawem czy jakichkolwiek nieprawidłowości.

Kobieta "Rynku Zdrowia"

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska to absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada tytuł specjalisty w specjalności farmacja apteczna. W 1990 r. założyła własną aptekę, którą jako jej kierownik prowadziła do końca 2014 roku.

Z samorządem aptekarskim związana jest od ponad 20 lat. Była m.in. wiceprezesem, a następnie prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, jak również członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej. Od 8 lat pełni funkcję prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

W 2017 r. znalazła się na 7. miejscu Listy Stu najbardziej wpływowych osób, które wywarły pozytywny wpływ na system ochrony zdrowia (Puls Medycyny). Z kolei w 2018 r. z rąk Ministra Zdrowia otrzymała akt nominacyjny powołujący ją w skład rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla zdrowia".

Podczas tegorocznej VIII edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC) redakcja Rynku Zdrowia uhonorowała prezes NRA w plebiscycie „Kobieta Rynku Zdrowia”. Szefowa farmaceutów znalazła się na 8. miejscu najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia.

