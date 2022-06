Zarządzenie prezesa NFZ. Określa warunki zawierania umów w zakresie programów lekowych

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Na podstawie ustawy o świadczeniach prezes NFZ zobowiązany jest do określenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń i szczegółowych warunków

Zarządzenie wprowadza zmiany w przepisach z 11 lutego 2022 roku, dostosowujące do obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Zarządzenie prezesa NFZ wchodzi w życie

1 czerwca w Bazie Aktów Własnych NFZ opublikowano rozporządzenie prezesa Funduszu. Jest to zarządzenie zmieniające przepisy w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. Akt wchodzi w życie 2 czerwca.

Jak czytamy w zarządzeniu, stanowi on realizację poważnienia ustawowego zawartego ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwanej dalej "ustawą o świadczeniach'. To na jej mocy prezes NFZ zobowiązany jest do określenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Co więcej, postanowieniami zarządzenia wprowadza się zmiany w z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, dostosowujące do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2022 roku.

Ważne zmiany w zarządzeniu NFZ

W uzasadnieniu do zarządzenia podkreślono najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie wraz z dokumentem.

Zmiany dotyczą m.in.:

brzmienia § 9 pkt 4, § 10 ust. 2 oraz § 19 zarządzenia w związku z koniecznością kwalifikacji pacjentów do terapii substancją czynną tisagenlecleucel oraz aksykabtagen cyloleucelu w ramach programu lekowego B.93 "Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe" przez Zespół Koordynacyjny ds. CAR-T w leczeniu chorych na chłoniaki;

brzmienia § 24 ust. 5 zarządzenia i polegają na aktualizacji nazwy programu lekowego B.120. "Leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME)";

brzmienia § 27 zarządzenia i polegają na umożliwieniu rozliczania świadczenia o kodzie 5.08.05.0000170 – hospitalizacja hematologiczna u dorosłych z katalogu świadczeń podstawowych, określonego w załączniku nr 1e do zarządzenia prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, w przypadku leczenia pacjentów substancjami czynnymi tisagenlecleucel lub aksykabtagen cyloleucelu, refundowanymi w ramach programu lekowego B.93. "Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe";

załącznika nr 1k do zarządzenia, określającego "Katalog świadczeń i zakresów" i polegają na:

a. zmianie nazwy zakresu 03.0000.304.02 z „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego” na „Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego”,

b. zmianie nazwy zakresu 03.0000.305.02 z "Leczenie raka wątrobowokomórkowego" na "Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego",

c. zmianie nazwy zakresu 03.0000.310.02 z "Leczenie raka nerki" na "Leczenie pacjentów z rakiem nerki",

d. zmianie nazwy zakresu 03.0000.344.02 z "Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej" na "Leczenie chorych z ciężką postacią astmy",

e. zmianie nazwy zakresu 03.0000.393.02 z "Piksantron w leczeniu chorych na chłoniaki złośliwe" na "Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe",

f. dodaniu znaku „x” w wierszu nr 73 dotyczącym zakresu 03.0000.393.02 "Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe" w kolumnie odnoszącej się do świadczenia o kodzie 5.08.07.0000023 "kwalifikacja do leczenia w programie lekowym oraz weryfikacja jego skuteczności",

g. zmianie nazwy zakresu 03.0000.398.02 z "Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną" na "Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną",

h. usunięciu zakresu 03.0000.416.02 "Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy",- w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

i. usunięciu świadczenia o kodzie 5.08.07.0000028 hospitalizacja związana z podaniem leku u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, jako zmiana porządkująca z uwagi na zakończenie możliwości jego rozliczania do dnia 31 marca 2022 roku.

