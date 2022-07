Zagraniczni menedżerowie w zarządzie Ryvu Therapeutics

Ryvu Therapeutics powołała dwóch zagranicznych menedżerów do zarządu spółki: dr Hendrika Nogaia oraz Vatnaka Vat-Ho

Firma biotechnologiczna Ryvu Therapeutics S.A. powołała w skład zarządu spółki dwóch zagranicznych menedżerów: dr Hendrika Nogaia na stanowisko Chief Medical Officer oraz Vatnaka Vat-Ho na stanowisko Chief Business Officer.

Hendrik Nogai dołączył do Ryvu Therapeutics w lutym 2022 roku, a Vatnak

Vat-Ho w kwietniu 2021 roku.

Dr Hendrik Nogai jest dyplomowanym lekarzem medycyny w dziedzinie hematologii i onkologii. Od lutego br. jest odpowiedzialny za kliniczny rozwój projektów Ryvu – w tym przede wszystkim RVU120 – w zakresie medycznym i regulacyjnym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w roli doradcy medycznego i strategicznego dla europejskich firm konsultingowych, m.in. Mercer Management Consulting/ Oliver Wyman oraz Nordic Biotech Capital.

W 2015 r. dołączył do firmy Bayer, gdzie od 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa i Global Development Leader. Był odpowiedzialny za rozwój wielu leków w fazie klinicznej.

Vatnak Vat-Ho posiada niemal 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze farmacji, biotechnologii i rynków kapitałowych. Karierę zaczął od pracy dla banków inwestycyjnych i globalnych funduszy kapitałowych na Wall Street, zarówno po stronie kupna, jak i sprzedaży.

W 2010 roku przeniósł się do branży farmaceutycznej, zaczynając od koncernu Pfizer, gdzie przez osiem lat – jako Senior Director of Strategy, Business Development and Collaboration – odpowiadał za strategię badawczo-rozwojową. Uczestniczył w licznych transakcjach akwizycyjnych i licencyjnych, m.in. przejęciu amerykańskiej firmy Medivation o wartości 14 mld USD.

W 2018 roku przeszedł do niemieckiej spółki biotechnologicznej Affimed, notowanej na Nasdaq. Doprowadził do zawarcia umowy licencyjnej i umowy o współpracę strategiczną ze spółką Roivant Sciences, dla jednego z projektów znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju. Warunki kontraktu zakładały 60 mln dolarów płatności z góry i 2 mld dolarów w kamieniach milowych.