Za sukcesem gospodarczym Irlandii stoi przede wszystkim farmacja. W Polsce nam do tego jeszcze daleko

Koncern MSD w Irlandii jest obecny od ponad 50 lat. Do tej pory zainwestował w Irlandii już ponad 5 mld euro. Najnowszy projekt koncernu to fabryka leków biologicznych w Dublinie. Koszt inwestycji - 775 mln euro

Będzie tu wytwarzany m.in.lek immunoonkologiczny, mający zastosowanie w leczeniu szeregu nowotworów, m.in. potrójnie ujemnego raka piersi, czerniaka i niedrobnokomórkowego raka płuc

O sukcesie Irlandii jako kraju do inwestycji decydują niskie podatki, ale również przyjazne otoczenie biznesowe, wysokie nakłady na system edukacji i badania naukowe

Irlandia jest trzecim co do wielkości eksporterem farmaceutyków na świecie, które odpowiadają za 39 procent całkowitego eksportu tego kraju

Biotechnologiczna inwestycja w Dublinie

Amerykański koncern farmaceutyczny MSD zainwestował 775 mln euro w nowoczesny zakład produkujący leki biologiczne w Dublinie - MSD Biotech Dublin. Placówka stanie się kluczową jednostką zajmującą się rozwojem terapii biologicznych w globalnej sieci MSD.

Inwestycja była wykonana w rekordowo szybkim czasie. - Budowę rozpoczęto w 2018 roku, a zakończono w końcówce 2020 roku. Jest to najszybciej postawiona infrastruktura służąca produkcji leków biologicznych w historii MSD na świecie i przez jakąkolwiek firmę biotechnologiczną w tym kraju. Zrobiliśmy to mimo pandemii COVID-19 – nie ukrywał zadowolenia Liam Dunne, dyrektor zakładu, podczas spotkania dla prasy (Dublin, 20 czerwca).

W 2021 roku wdrożono system pracy laboratoriów, uzyskano pozytywne wyniki inspekcji w zakresie produkcji zgodnie z GMP (Good Manufacturing Practice) oraz walidację potwierdzającą, że cały proces pozwala dostarczać produkty wysokiej jakości.

- Normalnie na tym etapie moglibyśmy już rozpocząć produkcję. Ale zaczekaliśmy, by móc wdrożyć udoskonalony, bardziej efektywny proces produkcji – wyjaśniał dyrektor Dunne.

Bardziej wydajna wersja procesu nadal wykorzystuje komórki ssaków i wiele aspektów pierwotnego procesu. Dodatkowo odbywa się przy użyciu takich technologii jak perfuzja i zaawansowane media. Zakłada też użycie dodatkowych komponentów jednorazowego użytku i inne rozwiązania w celu zintensyfikowania procesu przy jednoczesnym zapewnieniu identycznej jakości produktu. Zmiany te umożliwią zwiększenie gęstości komórek w bioreaktorach, a tym samym zwiększenie produkcji białka. Umożliwi to 2-3-krotny wzrost produkcji z tej samej powierzchni placówki.

Obecnie na powierzchni 15 tys. stóp kwadratowych (1 stopa to 0,3048 m) funkcjonują dwie linie komórkowe, gdzie komórki są hodowane i namnażane. Fermentacja odbywa się w 4 bioreaktorach o objętości 15 tys. litrów. Uzyskiwany materiał jest oczyszczany w celu ekstrakcji białka, z którego powstaje przeciwciało monoklonalne. Wyprodukowane w ten sposób partie leku są następnie transportowane do fabryki w Carlow, w której są napełniane do fiolek. Cały proces planowania, wykonania, kontroli, monitoringu i konserwacji jest zautomatyzowany i zdigitalizowany. Wprowadzono zrobotyzowane technologie testowania w celu potwierdzenia jakości produktu oraz uczenie maszynowe i rzeczywistość rozszerzoną do doskonalenia procesów.

– W oparciu o tutejszą infrastrukturę, jesteśmy w stanie produkować każdego roku leki wystarczające do leczenia 650 tysięcy chorych na raka – podkreślał szef placówki.

Fabryka MSD Biotech Dublin Fot. MSD

Fabryka wciąż znajduje się w fazie rozruchu. Produkcja będzie zwiększana stopniowo tak, by jeszcze w tym roku móc wykorzystać dostępne moce produkcyjne w 95 procentach.

MSD Biotech Dublin ma do odegrania strategiczną rolę w produkcji pembrolizumabu, mającego zastosowanie w leczeniu szeregu nowotworów, m.in. potrójnie ujemnego raka piersi, czerniaka i niedrobnokomórkowego raka płuc. Oczekuje się, że zakład w Dublinie stanie się w ciągu dwóch lat największym w grupie miejscem do produkcji tej substancji czynnej. Oczywiście będzie mogła odbywać się tutaj produkcja również innych przeciwciał monoklonalnych.

20 procent energii z farmy solarnej

Koncern MSD w Irlandii jest obecny od ponad 50 lat. Najstarszy jest zakład w Ballydine, gdzie wytwarzano składniki aktywne. Dziś to główny ośrodek komercjalizacji leków małocząsteczkowych MSD. Z kolei w założonym w 1980 roku zakładzie MSD w Brinny w hrabstwie Cork ulokowano produkcję API i wyrobów sterylnych.

Fabryki powstały na fali inwestycji firm międzynarodowych po dołączeniu Irlandii do EWG w 1973 roku. Przemysł farmaceutyczny opierał się wtedy jeszcze na produkcji substancji czynnych i wytwarzaniu leków chemicznych. Kiedy rozwój leków ewoluował już w kierunku bardziej zaawansowanych technologii, w tym leków biologicznych, Irlandia przyspieszyła. Przemyślana strategia i wykorzystanie atutów kraju przyniosło nadzwyczajne rezultaty. Ten niewielki kraj na rubieżach Europy przyciągał kolejne inwestycje, a PKB rosło szybciej niż pozostałych państw UE.

W 2008 roku MSD otworzył fabrykę w Carlow, która stała się pierwszą lokalizacją wytwarzania szczepionek poza Stanami Zjednoczonymi. To tu właśnie obywa się napełnianie płynnej postaci leku immunoonkologicznego do fiolek. Placówka specjalizuje się we wprowadzaniu na rynek leków biologicznych, szczepionek i leków małocząsteczkowych. Jest jeszcze zakład produkujący leki biologiczne w Dunboyne, który dołączył do MSD w sierpniu 2020 roku. W Irlandii koncern postawił również na dział produktów dla zwierząt z siedzibą w Blackrock. Zaś w Red Oak znajduje się zaplecze do prowadzenia badań naukowych i spraw regulacyjno-administracyjnych.

W 2018 roku zdecydowano o budowie MSD Biotech w Dublinie. Co zdecydowało o tej lokalizacji? - Firma MSD wybrała tę lokalizację z kilku powodów. Przede wszystkim ze względu na nasze istniejące już zakłady w Irlandii i obecność w tym kraju od 1976 roku. Zakład został pierwotnie otwarty w 1990 roku jako część firmy Organon, zajmującej się produkcją i pakowaniem artykułów dla zdrowia kobiet. Po fuzji w 2009 roku funkcjonował jako MSD Swords. W 2013 roku ogłoszono, że działalność zakładu zostanie zakończona w 2017 roku. Jednak ostatecznie stało się inaczej - uruchomiono fabrykę leków biologicznych, biorąc pod uwagę dotychczasową obecność i znaczenie zakładu dla lokalnej społeczności – wyjaśnia firma.

MSD zaangażowała się również w projekt około farmaceutyczny. Biorąc pod uwagę, że jednym z wyzwań dla branży staje się zaopatrzenie w energię, zrealizowano pomysł na budowę farmy solarnej.

We współpracy z działem Smart Energy Services firmy ESB, w Ballydine zbudowano naziemną tablicę fotowoltaiczną o mocy 7,3 MW. Szacuje się, że system wygeneruje około 7,9 GWh czystej odnawialnej energii elektrycznej dla zakładu MSD, co stanowi około 20 procent zapotrzebowania fabryki na energię.

ESB (Electricity Supply Board) to irlandzkie państwowe przedsiębiorstwo energetyczne. W ramach zawartej z MSD umowy, Smart Energy Services dostarczyło elektrownię fotowoltaiczną "pod klucz": zapewniło kapitał początkowy wymagany do budowy, obsługi i konserwacji systemu fotowoltaicznego. MSD będzie płacić za energię generowaną przez panel fotowoltaiczny w ramach umowy zakupu energii podpisanej na 20 lat. Koncern planuje osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich działaniach do 2025 roku.

Farmaceutyczne success story po irlandzku

W sumie, przez te wszystkie lata, jak podliczyła Mairead McCaul, dyrektor zarządzająca MSD Ireland, koncern zainwestował w tym kraju już 5 mld dolarów.

Przepis wydaje się prosty: rząd oferuje korzystne warunki do rozwoju, z całego świata ściągają firmy, które tu chcą się rozwijać. Następnie eksportują na cały świat swoje innowacje i produkty, zwiększając bogactwo kraju eksportera i wpływając na wzrost PKB. Jednak mało który kraj ma takie sukcesy w przyciąganiu inwestycji jak Irlandia.

Często to niskie podatki są silną zachętą inwestycyjną dla największych koncernów. Pytana o to podczas spotkania z dziennikarzami Mairead McCaul odpowiedziała, że o sukcesie Irlandii zdecydowały nie tylko niskie podatki. To też przyjazne otoczenie biznesowe. Opłacają się również wysokie nakłady na system edukacji i badania naukowe:

- Z politycznego punktu widzenia mamy silny i stabilny rząd. Mamy wysoce utalentowaną i wykwalifikowaną siłę roboczą: drugi najwyższy odsetek osób z wyższym wykształceniem pośród krajów OECD i najwyższy odsetek absolwentów kierunków STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) w ramach Unii Europejskiej. Irlandzki system edukacji zajmuje 4. miejsce na 38.

- Irlandia, jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek rozwiniętych na świecie, stale plasuje się w czołówce krajów pod względem światowej konkurencyjności biznesu: w 2022 roku znalazła się na 11. miejscu wśród najbardziej konkurencyjnych gospodarek na świecie, w pierwszej dziesiątce krajów UE pod względem innowacji i rozpowszechniania wiedzy. Stoją za tym również silne zachęty rządowe i wsparcie dla przemysłu, finansowanie badań i rozwoju oraz nastawiona na współpracę kooperacja przemysłu, środowiska akademickiego i rządu – wymieniała McCaul.

Dodatkowo, do 2040 roku jedna trzecia populacji Irlandii będzie miała mniej niż 25 lat – będzie to jedna z najmłodszych populacji w Europie. Wszystko to sprawia, że anglojęzyczna ​​Irlandia jest atrakcyjnym miejscem pracy dla międzynarodowych firm.

Dziś gospodarka Irlandii przewyższa większość innych krajów strefy euro z prawie pełnym zatrudnieniem i rosnącymi płacami realnymi. Jest najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie według ostatnich prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W ujęciu realnym PKB ma wzrosnąć o 5,5 proc. w 2023 roku i 5 proc. w 2024 r. (ogółem średnia PKB w UE to 0,8 proc.).

Gospodarka jest napędzana w dużej mierze przez przemysł biofarmaceutyczny, który jest postrzegany jako historia prawdziwego sukcesu. Dziewięć z 10 największych firm biofarmaceutycznych prowadzi działalność produkcyjną w tym kraju, zatrudniając ponad 80 tysięcy osób. Tu swoją obecność ma też 15 największych firm z obszaru technologii medycznych.

Irlandia jest trzecim co do wielkości eksporterem farmaceutyków na świecie, które odpowiadają za 39 procent całkowitego eksportu tego kraju. Z Irlandii w świat wyrusza 60 procent wyprodukowanych tu leków. Połowa z 20 najlepiej sprzedających się produktów firmy MSD na całym świecie w 2018 roku zostało wyprodukowanych w Irlandii i wyeksportowanych do ponad 60 krajów.

A gdzie na tej mapie jest Polska? Mimo że wielkość rynku farmaceutycznego rośnie, nadal odpowiada on tylko za 1 procent PKB. Globalnie branża farmaceutyczna stanowi ponad 10 proc. PKB.

Nadal więcej importujemy niż eksportujemy. W 4 kwartale 2022 roku wzrósł import leków (o 12,5 proc. r/r, do 2,5 mld euro). Leki są sprowadzane głównie z Niemiec, Belgii, USA, Irlandii, Włoch i Francji. Eksport zmniejszył się o 3,3% r/r, do 1,3 mld euro. Główne kierunki eksportowe to: Niemcy, Węgry, Rosja, Czechy, Włochy i Rumunia - wynika z danych Zespołu Analiz Sektorowych PKO BP.

Analitycy przypominają też informacje podane w ubiegłym roku przez Ministerstwo Zdrowia, że tylko ok. 30 proc. leków sprzedawanych w Polsce pochodzi z krajowej produkcji, a udział polskiego API w tych lekach jest marginalny.

