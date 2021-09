YouTube blokuje konta antyszczepionkowców: to spójna grupa zawodowych propagandystów

Zgodnie z nową polityką YouTube, z serwisu będą usuwane filmy rozpowszechniające dezinformację na temat pandemii koronawirusa i szczepionek

YouTube ocenia, że w ciągu ostatniego roku usunął ponad 130 tys. filmów za naruszenie zasad dotyczących szczepień przeciwko Covid-19

Są wyjątki: firma udostępni filmy o polityce szczepień, próbach i historycznych sukcesach lub niepowodzeniach szczepionek

Należący do Google YouTube zbanował znane konta antyszczepionkowe, które są uważane za źródła dezinformacji dotyczące szczepionek.

Do tej pory YouTube blokował filmy, w których stwierdzono, że dopuszczona do legalnego obrotu szczepionka przeciw covid-19 jest nieskuteczna lub niebezpieczna.

Zgodnie z nową polityką, powodem do zbanowania będzie rozpowszechnianie dezinformacji na temat wszystkich powszechnie stosowanych szczepionek, w tym szczepionki MMR, która chroni przed odrą, świnką i różyczką.

YouTube usunął już 130 tys. filmów szerzących dezinformację o pandemii i szczepionkach

Firmy zajmujące się mediami społecznościowymi od początku pandemii twierdziły, że próbują powstrzymać rozprzestrzenianie się dezinformacji o koronawirusie. Ale ze słabym skutkiem, bo fałszywe informacje nadal są rozpowszechniane.

YouTube ocenia, że w ciągu ostatniego roku usunął ponad 130 tys. filmów za naruszenie zasad dotyczących szczepień przeciwko Covid-19. Wśród usuniętych kont są strony związane z popularnymi siewcami dezinformacji, takimi jak Joseph Mercola, Erin Elizabeth, Sherri Tenpenny i Fundusz Ochrony Zdrowia Dzieci, który jest powiązany z Robertem F. Kennedym Jr.

YouTube powiedział, że istnieją wyjątki od nowych wytycznych. Firma udostępni filmy o polityce szczepień, próbach i historycznych sukcesach lub niepowodzeniach szczepionek. Umożliwi również osobiste opinie dotyczące szczepionek, o ile film nie wywołuje niechęci do szczepień.

Przemysł antyszczepionkowy to spójna grupa propagandystów

Na początku tego roku Centre for Countering Digital Hate and Anti-Vax Watch, które monitoruje przemysł antyszczepionkowy, przeanalizował 812 tys. postów pobranych z Facebooka i Twittera między 1 lutego a 16 marca.

Według raportu, działacze antyszczepionkowi na Facebooku, YouTube, Instagramie i Twitterze w sumie docierają do ponad 59 milionów obserwujących.

Oceniono, że 65 procent wszystkich postów (Facebook, YouTube, Instagram i Twitter) można powiązać z 12 kontami, za którymi stoją główne osobistości antyszczepionkowe: Joseph Mercola, Robert F. Kennedy Jr., Ty i Charlene Bollinger, Sherri Tenpenny, Rizza Islam, Rashid Buttar, Erin Elizabeth, Sayer Ji, Kelly Brogan, Christiane Northrup, Ben Tapper i Kevin Jenkins - aktywiści ruchów antyszczepionkowych, zwolennicy medycyny alternatywnej i teorii spiskowych.

- To niewielka grupa osób, które nie mają odpowiedniej wiedzy medycznej, ale nabijają sobie na tym kieszenie - skomentował Imran Ahmed, dyrektor generalny Center for Countering Digital Hate: - Wykorzystują platformy mediów społecznościowych do fałszywego przedstawiania zagrożenia związanego z covid i rozpowszechniania dezinformacji na temat bezpieczeństwa szczepionek.

- Główni bohaterowie "przemysłu antyszczepionkowego" to spójna grupa zawodowych propagandystów - napisał Ahmed w artykule opublikowanym 15 marca br. w Nature Medicine.

