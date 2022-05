Wzrost przychodów spółki genXone. Testy na COVID-19 nie były strategicznym obszarem

Biotechnologiczna spółka genXone osiągnęła w pierwszym kwartale tego roku ponad 37-procentowy wzrost przychodów

Niższe przychody odnotowała za wykonywanie testów na obecność koronawirusa. Dzięki prowadzonej dywersyfikacji obszarów swoich aktywności biznesowych wypełniła tę lukę

Podpisała list intencyjny z duńską firmą gMendel ApS dotyczący rozpoczęcia współpracy w zakresie unowocześniania diagnostyki zaburzeń genetycznych

Biotechnologiczna spółka genXone osiągnęła w pierwszym kwartale tego roku ponad 37-procentowy wzrost przychodów. Od stycznia do końca marca br. było to ponad 7,3 mln zł, gdy rok wcześniej było to około 5,3 mln zł.

Zysk netto w pierwszym kw. br. wyniósł prawie 2 mln zł i był na podobnym poziomie jak rok wcześniej. Wypracowana w pierwszym kw. br. EBITDA wyniosła ponad 2,8 mln zł i była wyższa o ponad 9 proc. niż uzyskana w pierwszym kwartale 2021 roku.

Spółka dzięki prowadzonej dywersyfikacji obszarów swoich aktywności biznesowych, wypełniła w pierwszym kwartale lukę w przychodach wynikającą z obniżenia przez NFZ stawek za wykonywanie testów na obecność koronawirusa.

Pierwszy kwartał br. utrzymał wysokie tempo przychodów w relacji do okresu sprzed roku. Spółka wykorzystuje swoją bazę laboratoryjną do świadczenia zaawansowanych usług dla podmiotów zewnętrznych. Laboratorium Diagnostyki Molekularnej rozwija od początku roku współpracę z Pure Clinical sp. z.o.o. w zakresie walidacji testów antygenowych. Począwszy jeszcze od grudnia 2021 roku do dziś w ramach współpracy z Pure Clinical zostało zawartych 12 umów, o wartości 925 tys. zł netto. Z tego już w samym 2022 roku – zawarto 11 umów, których wartość wyniosła 825 tys. netto.

Spółka informuje też o podpisaniu listu intencyjnego z duńską firmą gMendel ApS dotyczący rozpoczęcia współpracy w zakresie unowocześniania diagnostyki zaburzeń genetycznych. Rozwiązania dostępne obecnie mają wiele ograniczeń m.in. ze względu na złożoność, czasochłonność, kosztochłonność wykonywanych analiz. Kooperacja ma na celu zwiększenie dostępności takich badań i możliwie wczesnej diagnostyki. W ostatnich dniach pojawiły się pierwsze efekty – firma GMendel ApS uzyskała certyfikat CE-IVD dla platformy opartej na technologii do przesiewowego wykrywania zespołu Klinefertera u noworodków. genXone brała czynny udział w procesie walidacji.

Będzie wypłata dywidendy

W pierwszym kwartale br. w trzecią fazę rozwoju wszedł projekt – Nanobiome, polegający na badaniu mikrobioty jelitowej.

Założeniem projektu jest dostarczenie kompleksowej wiedzy o mikrobiomie jelitowym oraz docelowo holistycznych rozwiązań mających na celu wspieranie mikrobioty w codziennym działaniu. Wśród najważniejszych kierunków rozwoju projektu jest rozwinięcie i wprowadzenie nowych elementów bioinformatyki w celu stworzenia dodatkowych ścieżek analizy danych biologicznych powiększających wachlarz możliwości wnioskowania na temat mikrobioty jelitowej, możliwości rozwoju produktu, zakres raportu wynikowego, wykorzystanie aplikacji mobilnych jako narzędzia pomocnego w poprawie stanu mikrobioty.

- Skutecznie potrafiliśmy uzupełnić w całościowych przychodach spółki w pierwszym kwartale, wyraźny spadek przychodów z testowania na obecność koronawirusa wynikający z obniżenia przez NFZ stawek. Uprzedzaliśmy już w momencie debiutu na giełdzie, że przychody z wykonywania testów traktujemy wyraźnie jako dodatkowe źródło zysków, a nie jeden ze strategicznych obszarów. Dlatego dzięki konsekwentnej dywersyfikacji sektorów naszej aktywności biznesowej dziś nie mamy z tego powodu istotnych problemów - podkreśla dr Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone.

Spółka dokonała w pierwszym kwartale br. zmian w Zarządzie. Obecnie składa się on z trzech osób, a rozszerzenie zakresów decyzyjności członków Zarządu wpływa na szybsze i efektywniejsze podejmowanie decyzji.

Podczas zaplanowanego na 6 czerwca br. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie przedstawiona uchwała dotycząca wypłaty dywidendy 1 zł za akcję za 2021 rok. Zgodę na propozycję Zarządu podzielenia się z akcjonariuszami zyskiem zaaprobowała Rada Nadzorcza.

Zarząd genXone już drugi raz chce wypłacić dywidendę. Ta debiutująca niecałe dwa lata temu na giełdzie spółka, wypłaciła 0,65 zł za akcję za 2020 rok.