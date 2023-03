Wyższe ceny leków w aptekach. MZ odpowiada: są zamienniki z tą samą substancją

Najpopularniejsze leki nierefundowane podrożały, w tym przeciwbólowe - odnotowano na antenie RMF FM

Ceny leków w górę. MZ: refundacja pod ścisłą kontrolą rządu

- Zakresem odpowiedzialności ministra zdrowia są leki refundowane i w przypadku refundacji pilnujemy, żeby dostępność leków w sensie finansowym miała znaczenie - mówił na antenie RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Wzrost cen udaje się utrzymać zdecydowanie poniżej inflacji - zauważył minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do wyższych cen leków.

- To jest regulowanie całego rynku farmaceutycznego, my odpowiadamy przede wszystkim za refundację - dodał.

Jeśli leki drożeją, są... zamienniki

- Mamy leki, które są zamiennikami - kontynuował minister, dodając, że jeśli mowa o produktach, których ceny wzrosły o 20 proc., to należy zobaczyć, co dzieje się z innymi najpopularniejszymi lekami. - Jest co najmniej gama 10 innych, które zawierają tę samą substancję - podkreślił.

Niedzielski zwrócił uwagę, by "spojrzeć całościowo na to zagadnienie". - Rzeczywiście jest jakiś komponent rynku, który nie jest pod ścisłą kontrolą rządu - bo to, co jest pod kontrolą, czyli przede wszystkim system refundacyjny, jest bardzo dokładnie pilnowane. Natomiast z drugiej strony są jeszcze inne rozwiązania, nie z zakresu zdrowia, ale z zakresu polityki społecznej: 13., 14. emerytura - które również są pewnego rodzaju kompensacją sytuacji ekonomicznej, która się trochę pogorszyła - odnotował minister.

