2 marca do konsultacji przekazano nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na składanie uwag jest 14 dni

Dokument m.in. wydłuża czas, jaki mają apteki na dostosowanie się do wymogów związanych z monitorowaniem temperatury i wilgotności z 12 na 36 miesięcy

Ponadto zakłada odejście od trzyletniego okresu, w którym muszą zostać przeprowadzone badania jakościowe leków recepturowych i aptecznych oraz doprecyzowuje, jakie leki podlegają takim badaniom

Wymogi dla aptek zostaną złagodzone. Jest nowe rozporządzenie

2 marca do konsultacji przekazano nowelizację rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Dokument wydłuża czas, jaki mają apteki na dostosowanie się do wymogów wprowadzonych rozporządzeniem ministra zdrowia z października ubiegłego roku.

Projekt rozporządzenia przewiduje:

wydłużenie okresu na dostosowanie do wymogów związanych z monitorowaniem temperatury i wilgotności w określonych pomieszczeniach i urządzeniach w aptece z 12 miesięcy na 36 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmienianego; odejście od trzyletniego okresu, w którym muszą zostać przeprowadzone badania jakościowe leków recepturowych i aptecznych oraz doprecyzowuje jakie leki podlegają takim badaniom oraz tryb ich przekazywania do laboratoriów kontroli jakości produktów leczniczych, wskazując, że zachowany zostanie tryb ustawowy, tj. zabezpieczenie prób podczas kontroli, a następnie przekazanie ich przez kontrolowanego wraz ze stosownym wnioskiem inspektora organu Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej; doprecyzowuje przepisy przejściowe przez ustanowienie okresu na dostosowanie się do wymagań rozporządzenia w zakresie wyłącznie tych wymogów, które nie były przewidziane przepisami obowiązującego uprzednio rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z 2019 r. poz. 2096).

Jak argumentuje resort zdrowia odnośnie do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności, "z uwagi na konieczność poniesienia kosztów zakupu, certyfikacji, instalacji i utrzymania urządzeń pomiarowych w okresie trudnej sytuacji ekonomicznej wielu podmiotów prowadzących apteki - okres ten (12-miesięczny) jest zbyt krótki". Dlatego też wydłużono go do 36 miesięcy.

Również odejście od trzyletniego okresu, w którym muszą zostać przeprowadzone badania jakościowe leków recepturowych i aptecznych, jest uzasadniane "nadmiarowym obciążeniem dla podmiotów prowadzących apteki, jak również dla podmiotów prowadzących te badania".

- Ponadto rozporządzenie zawiera wywołujące w praktyce wątpliwości przepisy dotyczące zakresu leków recepturowych i aptecznych, które są przekazywane do badań, trybu przekazywania tych leków do podmiotów prowadzących badania, jak również przepisy przejściowe w zakresie podstawowych warunków prowadzenia apteki - dodano w uzasadnieniu.

Pełna treść dokumentu: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.