Wyjazdy na ferie zimowe 2023. Jakie leki zapakować do podręcznej apteczki?

Wyjazdy na ferie zbliżają się wielki krokami. Już na początku stycznia rozpoczynają się wolne dni od nauki w pierwszych województwach.

W czasie zimowych wyjazdów niektóre sprawy związane ze zdrowiem mogą nie pójść po naszej myśli

Dr Małgorzata Girek, farmaceutka i podróżniczka radzi, co zapakować do podręcznej apteczki

Ferie 2023. Co zapakować do podręcznej apteczki?

Wkrótce wolne od nauki szkolnej w pierwszych województwach. Na początek - od 16 stycznia - ferie zimowe obejmą województwa śląskie, pomorskie, lubelskie, podkarpackie oraz łódzkie. W następnej turze - od 23 stycznia, wolne od szkoły mają uczniowie i nauczyciele z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. 30 stycznia startują ferie w województwach lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i małopolskim, a po nich - od 13 lutego - na czas zimowej przerwy szkolnej mogą liczyć zachodniopomorskie, mazowieckie, dolnośląskie i opolskie.

Czas ferii zimowych to dla wielu Polaków okres wyjazdów, nie tylko narciarskich. W trakcie wypoczynku mogą przytrafić się różne nieprzewidziane zdarzenia.

- Możemy ulec wypadkowi np. na stoku, dostać biegunki lub po prostu się przeziębić - mówi dr Małgorzata Girek, dr farmacji oraz podróżniczka, prowadząca blog voyagerka.com. Radzi, co zabrać ze sobą na zimowy wyjazd, by ewentualnie załagodzić skutki takich wydarzeń.

Co warto zapakować do apteczki na ferie, żeby jak najszybciej sobie pomóc? Zdaniem dr Girek są to:

Leki przeciwbólowe/przeciwgorączkowe – np. Paracetamol, Ibuprofen, Pyralgina

Leki na przeziębienie – krople do nosa np. Otrivin, woda morska; tabletki przeciwbólowe np. Strepsils lub nawilżające na gardło np. Fiorda, Isla

Leki przeciwalergiczne – np. Hitaxa, Claritine.

Leki przeciwbiegunkowe – np. Stoperan, Imodium, Smecta i sotsowane przy odwodnieniu przy biegunce np. Orsalit

Leki na chorobę lokomocyjną – np. Aviomarin, preparaty z imbirem

Leki rozkurczające na bóle brzucha, np. podczas okresu – No-Spa, Buscopan

Preparaty odkażające na rany – np. Peroxygel, chusteczki Leko, maść Tribiotic, Octenisept

Materiały opatrunkowe - zestaw plastrów, opaski elastyczne, plastry żelowe na pęcherze, plastry z kwasem salicylowym na odciski

Preparaty na stłuczenia, obrzęki – np. Altacet, maść z diklofenakiem np. Voltaren,

Kremy z filtrem przeciwsłonecznym

Warto też pamiętać o lekach, które przyjmujemy na stałe i zapakować je w trochę większej ilości na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Ponadto, jeżeli mamy problemy alergiczne czy chorobę lokomocyjną, warto pamiętać o dodatkowych lekach na takie problemy zdrowotne.

- Oczywiście przy poważniejszych dolegliwościach lub takich, które nie przechodzą pomimo zastosowanych leków pierwszej pomocy, pamiętajmy o jak najszybciej konsultacji z lekarzem - radzi dr Girek.









