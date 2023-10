Wydłużenie czasu wyłączności danych na leki? Stanowisko rządu jest jednoznaczne. "Jesteśmy przeciw"

W kwietniu tego roku Komisja Europejska opublikowała pakiet projektu w ramach rewizji legislacji farmaceutycznej z zakresu farmaceutyków

Zakłada skrócenie czasu wyłączności danych z 8 do 6 lat. Jednocześnie okres wyłączności danych będzie mógł zostać przedłużony o dodatkowy czas po spełnieniu określonych kryteriów

Każdy kraj członkowski przyjmuje stanowisko wobec propozycji KE

Popieramy skrócenie okresu wyłączności danych z 8 do 6 lat, jednakże wydłużenia, które są zaproponowane, w niektórych przypadkach mogą dążyć do dłuższego okresu, niż jest aktualnie. Polska jest temu przeciwna - przedstawił stanowisko polskiego rządu Maciej Miłkowski

"Popieramy walkę z antybiotykoopornością"

- Rząd RP pozytywnie odnosi się do celów przedstawionych przez Komisję Europejską i dostrzega zasadność wprowadzenia zmian w zakresie obowiązującego prawodawstwa farmaceutycznego, niemniej podkreśla konieczność doprecyzowania narzędzi i rozwiązań, które mają służyć osiągnięciu celu - powiedział wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, przedstawiając 19 października na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej stanowisko polskiego rządu w sprawie pakietu projektu w ramach rewizji legislacji farmaceutycznej z zakresu farmaceutyków.

Przyznał, że dla rządu "wartościowe jest wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie elektronizacji oznakowania oraz druków informacyjnych, należy jednak doprecyzować podstawowe wymagania w odniesieniu do tych informacji tak, aby nie zostawiać tego do rozstrzygania przez państwa członkowskie".

- Widzimy też zasadność rozwiązań w zakresie walki z antybiotykoopornością, jednak aby były one skuteczne, należy doprecyzować definicję oraz kryteria przyznawania kategorii dostępności w odniesieniu do środków przeciwdrobnoustrojowych. Rząd będzie dążył do zdefiniowania środków przeciwdrobnoustrojowych jako tych wymagających statusu wyłącznie na receptę - mówił wiceminister.

Dodał również, że "kwestie związane z zapewnieniem dostępności do leków na obszarze całej UE stanowią duże wyzwanie, biorąc jednak pod uwagę postulowane zmiany, rząd przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie przepisów regulujących zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i zapewnienia dostępu do leku pacjentom bez względu na miejsce zamieszkania w UE".

Miłkowski: Polska nie popiera wydłużania okresów ochronnych

- Rząd będzie dążył do zachowania równowagi między innowacyjnością a lekami generycznymi w zakresie okresów ochronnych oraz do precyzyjnego określenia narzędzi dotyczących monitorowania obrotu lekami w UE - podkreślił.

Komisja Europejska zaproponowała skrócenie czasu wyłączności danych z 8 do 6 lat. Jednocześnie okres wyłączności danych będzie mógł zostać przedłużony o dodatkowy czas po spełnieniu określonych kryteriów. Jeśli tak się stanie, może wydłużyć okres wyłączności regulacyjnej z 11 do nawet 13 lat.

- Okresy wyłączności danych zostały skrócone z 8 do 6 lat jako podstawowy okres, ale zostały dookreślone wydłużenia okresów ochronnych danych w zakresie poszczególnych zapisów. Rząd w niektórych zakresach je popiera, w szczególności jednakową dostępność we wszystkich państwach UE, ale nie powinny te wydłużenia przekraczać aktualnego okresu 8 lat - powiedział Maciej Miłkowski.

Dodał, że przy okazji warte podkreślenia jest poszerzenie tzw. wyjątku Bolara, pozwalającego na podejmowanie działań zmierzających do faktycznej obecności dla pacjenta odpowiednika leku referencyjnego bezpośrednio następnego dnia po wygaśnięciu prawa patentowego czy SPC: - Wszystkie te działania powinny być wykonane wcześniej.

Również w zakresie wskazań pediatrycznych rząd popiera propozycje wzmacniające prowadzenie badań w populacji pediatrycznej, zobowiązujące podmioty do aktualizacji dokumentów rejestracyjnych w zakresie wyników tych badań.

Już w trakcie dyskusji przewodniczący Komisji, Kacper Płażyński, dopytywał ministra o wspomniane propozycje wydłużeń.

- W całej Europie widać duży rozdźwięk celów branży innowacyjnej i generycznej. To widzimy i stanowisko rządu godzi obie strony. Celem tej dyrektywy nie jest zwiększenie wartość przekazywanych środków przez państwa członkowskie na rzecz branży innowacyjnej, tylko zwiększenie dostępności dla pacjentów do leków i te zadania są realizowane właściwie.

- Jeśli chodzi o okresy wyłączności to popieramy skrócenie podstawowych z 8 do 6 lat, jednakże wydłużenia, które są zaproponowane, w niektórych przypadkach mogą dążyć do dłuższego okresu, niż jest aktualnie. Polska jest temu sprzeciwia, żeby te okresy były dłuższe niż obecnie obowiązujące, bo powinno to iść w kierunku skracania tego okresu.

Poseł stwierdził, że "te państwa, które dążą do wydłużenia to kraje, które mają najbardziej rozbudowaną sieć krajowych producentów innowacyjnych, czyli Francja, Niemcy, ewentualnie Hiszpania. - Ale większość państw jest w podobnej sytuacji jak Polska, gdzie nie jesteśmy przodownikami w tych innowacyjnych lekach. Jest szansa na nic porozumienia z tą milczącą większością czy raczej się podporządkują się tym silniejszym? - dopytywał.

- Na pewno negocjacje będą trudne, ale jest taka możliwość, ponieważ bardzo wiele państw ma problemy z otrzymaniem nowoczesnych leków. Są państwa małe, biedniejsze, ale w szczególności małe, gdzie nie ma lokowania produktu innowacyjnego i uważamy, że z tymi państwami jesteśmy w stanie mieć koalicje. W zakresie patrzenia na dostępność do leków i na dostępność cenową w poszczególnych państwach już teraz toczy się stała współpraca. Myślę, że jesteśmy w stanie jako państwa mniejsze i z naszego regionu wspólnie stanowić siłę, bo mamy te same cele - podkreślał wiceminister Miłkowski.

Pierwsza taka nowelizacja od 20 lat

W kwietniu tego roku Komisja Europejska opublikowała pakiet projektu w ramach rewizji legislacji farmaceutycznej z zakresu farmaceutyków i on jest szczególnie istotny, ponieważ jest to pierwsza taka nowelizacja od 20 lat.

Obejmuje ona przepisy dotyczące leków stosowanych u ludzi i wydawania pozwoleń, a także przepisy dotyczące leków pediatrycznych oraz leków sierocych.

Projekt dyrektywy jest częścią prawa farmaceutycznego i jego celem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu zdrowia publicznego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności leków przeznaczonych dla pacjentów w UE oraz harmonizacja rynku wewnętrznego w celu sprawowania nadzoru i kontroli nad lekami oraz praw i obowiązków właściwych organów państw członkowskich.

Polska zamierza aktywnie brać udział w pracach grupy roboczej, gdzie ta legislacja będzie omawiana - podkreślał Miłkowski.

