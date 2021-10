Wrzesień w aptekach. Dwucyfrowe wzrosty ze sprzedaży leków

Sprzedaż produktów w aptekach we wrześniu br. była wyższa niż miesiąc wcześniej, a także w porównaniu do września 2020 roku

Również obrót aptek był wyższy niż przed rokiem. Odnotowano wzrost o 17.5 procent

Za leki refundowane pacjenci dopłacili nieco mniej niż przed miesiącem

Rynek apteczny we wrześniu 2021 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3.689 mld zł.

Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2020 wzrosła o 483.1 mln zł (+15.1 proc.). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 521.5 mln zł (+16.5 proc.).

Większa sprzedaż leków refundowanych

Obrót statystycznej apteki w wrześniu 2021 wyniósł 278.5 tys. zł, był to wzrost o 17.5 proc. względem analogicznego okresu 2020 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach.

Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1132.9 mln zł i wzrosła o 91

mln zł (+8.7 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 898.7 mln zł i wzrosła o 171.8 mln zł (+23.6 proc.), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1629.2 mln zł i wzrosła o 217.1 mln zł (+15.4 proc.).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach.

Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 138.1 mln zł (+13.9 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 99.8 mln zł (+12.5 proc.), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 282.1 mln zł (+20.9 proc.).

Wzrosty marż aptecznych

Średnia cena detaliczna leku we wrześniu wyniosła 24 zł i wzrosła o 0.1 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 5.1 procent.

Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 30.2 zł (wzrost o 3.6 proc. vs wrzesień 2020), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 31 zł (wzrost o 5.1 proc. vs wrzesień 2020), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 18.9 zł (wzrost o 7 proc. vs wrzesień 2020).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków we wrześniu br. wyniosła 26.2 proc. i była wyższa o 2.5 proc. w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu do sierpnia marża wzrosła o 4.4 procent.

We wrześniu refundacja leków osiągnęła wartość 846 mln zł, tj. o 7.8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w wrześniu 22.9 proc. i był niższy o 0.7 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 1.6 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Według prognozy PEX, sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 39.6 mld zł, o 5.1 proc. więcej niż w roku 2020. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.5 mld zł (+1.9 proc. w stosunku do 2020 roku).

PEX: sprzedaż apteczna po połowie października na plusie

PEX: słaby początek miesiąca, spadki we wszystkich segmentach