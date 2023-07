Wojna o AdA. Po weekendzie sporna ustawa trafi do Senatu

Sejm przyjął nowelizację ustawy, która uszczelnia przepisy "Apteka dla Aptekarza"

Część środowiska przedsiębiorców aptecznych ocenia, że przez to leki będą droższe, dostęp do aptek o wiele bardziej utrudniony, apteki będą likwidowane bądź wywłaszczane

Przygotowało kampanię "Apteka dla pacjenta! Stop drożyźnie lekowej!"

Inaczej ocenia zmiany izba aptekarska. "Ustawa chroni własność i prawo dziedziczenia, nie przewiduje zamykania istniejących aptek i nie ogranicza ich działalności, nie nakłada obowiązku ich zbywania, ani nie wywłaszcza żadnego podmiotu - ocenia

Po weekendzie w Senacie rozpocznie się procedowanie ustawy. Wpierw będzie omawiana na dwóch komisjach, a następnie trafi na posiedzenie Senatu

Ruszyła kampania w sprawie AdA

Część środowiska aptekarskiego rozpoczęła kampanię informacyjną "Apteka dla pacjenta! Stop drożyźnie lekowej!"

Jak wskazują organizatorzy, jej celem jest "pokazanie negatywnych skutków zmiany prawa farmaceutycznego wdrażanych przez rządzących ustawą o ubezpieczeniach eksportowych".

13 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy, która wprowadza m.in. przepisy uszczelniające działanie ustawy "Apteka dla Aptekarza". Aptekę będzie mógł przejąć tylko farmaceuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółka jawna albo partnerska z udziałem farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu, a także uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku farmacja. Podmiot bądź powiązane z nim inne podmioty będą mogły być wspólnikami albo partnerami w podmiocie prowadzącym maksymalnie cztery apteki ogólnodostępne.

Inspekcja farmaceutyczna będzie oceniać, czy zawarte przez farmaceutów umowy z sieciami, w tym umowy franczyzy, nie ograniczają ich działalności gospodarczej.Ma to zapobiec omijaniu przepisów AdA uchwalonych w 2017 roku.

Propozycja spotkała się z reakcją przedsiębiorców aptecznych.

"Wrzutka poselska do tej ustawy, faworyzująca duże hurtownie farmaceutyczne, skutkować będzie droższymi lekami, likwidacją tysięcy aptek, ograniczeniem dostępności leków, likwidacją miejsc pracy. Działania wymierzono w aptekarzy i pracodawców. Rykoszetem oberwą pacjenci" - czytamy w komunikacie, podpisanym przez "aptekarzy polskich w imieniu 187 podmiotów".

"Nawiązując do nośnego hasła „apteka dla aptekarza” doprowadzono do sytuacji, w której leki będą droższe, dostęp do aptek o wiele bardziej utrudniony, apteki będą likwidowane bądź wywłaszczane (rozwiązanie rodem z PRL). Wprowadzony zostanie dyktat cenowy dominującego na rynku podmiotu hurtowej sprzedaży leków, likwidacji ulegnie kilka tysięcy stanowisk aptekarskich" - dodano.

Kampania Apteka dla pacjenta! Stop drożyźnie lekowej! ma charakter ogólnopolski. "Przez trzy najbliższe miesiące będzie realizowana bezpośrednio w aptekach, a także poprzez szeroko zakrojone działania w mediach tradycyjnych oraz internetowych. Jej celem jest dotarcie do milionów Polaków" - podkreślono.

Przepisy są znane od sześciu lat

Z taką oceną sytuacji nie zgadza się część środowiska aptekarskiego, skupiającego w większości apteki indywidualne.

Bliżej jest im do stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej, która podkreśla, że wbrew rozpowszechnianym opiniom, ustawa chroni własność i prawo dziedziczenia, nie przewiduje zamykania istniejących aptek i nie ogranicza ich działalności, nie nakłada obowiązku ich zbywania, ani nie wywłaszcza żadnego podmiotu.

Również Marek Tomków w wywiadzie dla Rynku Zdrowia wskazywał, że nie ma mowy o wywłaszczeniach, bowiem zezwolenia na prowadzenie apteki wydane do dnia wejścia w życie ustawy AdA zachowują ważność.

- Przepisy, które obowiązują, są znane od sześciu lat. Tylko niektórzy uważali, że są ponad prawem. Dzisiaj mamy sytuację, że zapisy Apteki dla Aptekarza są w brutalny sposób obchodzone. W wielu przypadkach poprzez podstawione „słupy”. Nie mylmy franczyzy, która jest legalna, z przejmowaniem kontroli - wskazywał.

Teraz nowelizacja ustawy przyjęta przez Sejm będzie rozpatrywana na dwóch senackich komisjach:

24 lipca przez komisję zdrowia (godz. 17.00)

25 lipca przez komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (posiedzenie od godz. 17.00)

Następnie nowelą zajmie się Senat na posiedzeniu w dniach 26-28 lipca.

