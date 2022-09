Wizja przyszłości według Boehringer Ingelheim: pacjenci, innowacja i długofalowe myślenie

Michal Čuha, dyrektor Boehringer Ingelheim: Jako firma skupiamy się na poprawie jakości życia chorych, w szczególności w obszarach o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych

Obecnie nasze wysiłki badawczo – rozwojowe skupiamy m.in. na obszarze śródmiąższowych chorób płuc. W ostatnich latach położyliśmy też duży nacisk na obszar niewydolności serca i chorób kardio-metabolicznych osi: serce - nerki - metabolizm - dodaje

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przyznała trzem innowacyjnym lekom status przełomowych terapii

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Spotykamy się podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, dlaczego biorą Państwo udział w tym wydarzeniu?

Michal Čuha: Forum Ekonomiczne to platforma wymiany myśli, doświadczeń oraz rozmów o przyszłości, również w kontekście ochrony zdrowia. Jako firma mamy perspektywę wielu pokoleń, planujemy i działamy w długim horyzoncie czasowym.

Perspektywa wielu pokoleń to jeden z powodów, dla których tak ważny jest dla nas zrównoważony rozwój. Chcemy być częścią dyskusji o zrównoważonych systemach opieki zdrowotnej teraz i w przyszłości. Systemach, które nie tylko wychodzą naprzeciw potrzebom starzejących się społeczeństw, ale korzystając z innowacji technologicznych i terapeutycznych umożliwiają dłuższe życie w dobrym zdrowiu. Starzejące się społeczeństwa potrzebują silnych systemów opieki zdrowotnej. Chcemy być partnerem we wzmacnianiu kapitału zdrowotnego polskiego społeczeństwa, dlatego bierzemy udział w tym wydarzeniu.

Jaka jest Państwa wizja przyszłości innowacji?

To wizja pozytywna, oparta na innowacyjnych rozwiązaniach na wielu płaszczyznach, w których centrum zawsze stoi pacjent i jego potrzeby. Jako firma skupiamy się na poprawie jakości życia chorych, w szczególności w obszarach o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych, ponieważ to właśnie tam innowacyjne terapie są bardzo oczekiwane.

Ale innowacje to również rozwiązania technologiczne, które mają ogromny potencjał dla zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia, wspierają działania profilaktyczne i poprawę wyników zdrowotnych – wszystko to, aby optymalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów sektora. Przyszłość innowacji w ochronie zdrowia to synergia tych rozwiązań, która umożliwi jak najlepszą opiekę zdrowotną w obliczu licznych wyzwań, w tym społeczno- demograficznych.

Istotna jest również długofalowa perspektywa, strategiczne planowanie i kontynuacja podjętych działań. W sektorze ochrony zdrowia taka perspektywa stanowi pewne wyzwanie. Dzięki rodzinnemu charakterowi naszej firmy, możemy sobie na to pozwolić. Boehringer Ingelheim od 137 lat pozostaje w rękach jednej rodziny, założycieli firmy, co wpływa na większą niezależność, stabilność oraz przewidywalność podejmowanych działań.

A dokładniej, w jakich obszarach badawczych są aktualnie prowadzone najbardziej intensywne i zaawansowane prace?

Na ten moment nasze wysiłki badawczo – rozwojowe skupiamy m.in. na obszarze śródmiąższowych chorób płuc. W ostatnich latach położyliśmy też duży nacisk na obszar niewydolności serca i chorób kardio-metabolicznych osi: serce - nerki - metabolizm. Prowadzimy również badania w różnych wskazaniach onkologicznych. W 2021 roku firma ponownie zwiększyła roczne nakłady na działalność badawczo-rozwojową, osiągając najwyższy poziom funduszy na ten cel w całej swojej 137-letniej historii.

Wymiernym efektem naszych prac badawczo-rozwojowych jest między innymi to, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przyznała trzem naszym innowacyjnym lekom status przełomowych terapii.

Pierwsza to swoiste przeciwciało monoklonalne stosowane w leczeniu uogólnionej postaci łuszczycy krostkowej. To rzadka i czasami nawet zagrażająca życiu choroba skóry, na którą nie ma obecnie zatwierdzonego leczenia. Druga terapia uznana za przełomową to inhibitor PDE4B do leczenia pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc.

Trzeci lek to inhibitor transportera glicynowego Gly-T1 do stosowania w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu schizofrenii. To nowy obszar terapeutyczny, który rozwijamy.

Innowacyjne terapie to nie tylko szereg korzyści dla pacjentów z samych leków. Inwestycje w ten obszar przekładają się na wiele dziedzin, co pokazuje niedawny raport Infarmy dotyczący wpływu firm innowacyjnych na gospodarkę Polski. Jak Państwo widzą swój wkład w rozwój gospodarczy naszego kraju?

Pandemia pokazała, jak ważny dla funkcjonowania społeczeństw jest sektor innowacyjnych firm farmaceutycznych. Innowacyjne terapie miały duży wpływ na gospodarkę, dzięki dostępności szczepień mogliśmy zacząć wracać do naszych codziennych aktywności. Odpowiednio dobrana farmakoterapia sprawia, że pacjenci mogą pozostać aktywni zawodowo i przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju.

Sektor farmaceutyczny to również inwestycje w kapitał ludzki i społeczny, podatki czy badania kliniczne pozwalające chorym korzystać z najnowszych rozwiązań terapeutycznych. Innym aspektem jest łańcuch usług, w którym uczestniczymy czy też kilkuset dostawców, z którymi współpracujemy w obszarze badań klinicznych lub w zakresie innych aktywności np. kampanii edukacyjnych.

W chwili obecnej zatrudniamy w Polsce prawie 400 pracowników.

W 2021 otworzyliśmy centrum usług biznesowych we Wrocławiu. To czwarte tego typu centrum na świecie w strukturach naszej firmy, które zatrudnia obecnie ponad 120 wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach takich jak Finanse, HR, Zarządzanie zamówieniami, usługi prawne i Compliance. Skala działalności centrum będzie się powiększała, dlatego planujemy kontynuować procesy rekrutacyjne w kolejnych 2-3 latach. Docelowo centrum we Wrocławiu będzie zatrudniało około 400 pracowników i obsługiwało cały świat. Jeśli dodamy do tego 250 pracowników warszawskiego biura, to polski oddział Boehringer Ingelheim będzie zatrudniał prawie 700 osób.

Czym wyróżnia się Boehringer jako firma?

Przede wszystkim jesteśmy firmą rodzinną, która stawia na innowacje od momentu powstania. Obecnie zatrudniamy 52 tys. pracowników, z czego 9,5 tysiąca pracuje w działach badań i rozwoju. Opracowujemy leki do stosowania zarówno u ludzi jak i u zwierząt.

Wierzymy w zdrowszą przyszłość i zrównoważony rozwój, co jest możliwe dzięki współpracy wielu interesariuszy. Dlatego tak istotne jest dla nas Partnerstwo, nie tylko w obszarze badań i rozwoju, ale również na innych płaszczyznach.

Tworzymy miejsce pracy dla osób o różnorodnych poglądach, gdzie mogą się rozwijać i realizować swoje ambicje. Rodzinny charakter naszej firmy przekłada się na wartości, kulturę organizacji i jakość współpracy. Dążymy również do zapewnienia jak najlepszych warunków pracy. Świadczy o tym fakt, że jesteśmy jednym z 16 pracodawców na całym świecie, którzy w 2021 r. otrzymali nagrodę Global Top Employer. Jednocześnie w Polsce już 7 rok z rzędu otrzymaliśmy tytuł Top Employer Poland. Jesteśmy z tego dumni i wdzięczni naszym pracownikom, bo to oni tworzą to przyjazne środowisko.

Jesteśmy zespołem pełnym pomysłów i pasji, lubimy ze sobą pracować.

Zmieniamy się technologicznie

Wspomniał Pan o warszawskim biurze firmy. Jeszcze w tym roku przenoszą się Państwo do nowej siedziby. Skąd ta zmiana?

Tak, w listopadzie otwieramy nowe biuro w Warszawie zgodne z naszą koncepcją aranżacji przestrzeni – „smart plus”, która jest związana m.in. ze zmianą modelu pracy po pandemii.

Koncepcja powstała w odpowiedzi na potrzeby pracowników, którzy chcieliby przebywać w przyjaznej przestrzeni umożliwiającej częstsze spotkania z kolegami, ułatwiającej współpracę i szukanie nowych rozwiązań; przestrzeni wyzwalającej kreatywność oraz przyczyniającej się do większej efektywności pracy. To odejście od modelu indywidualnej pracy na swoim stanowisku na rzecz wielofunkcyjnej współpracy.

Zmieniamy się też technologicznie – nowe biuro uwzględnia studio nagrań i rozwiązania umożliwiające prowadzenie profesjonalnych wideokonferencji. Jednocześnie przestrzenie zostały zaprojektowane w duchu zrównoważonego rozwoju, są przyjazne dla środowiska i zawierają wiele nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań.

W przypadku firm farmaceutycznych, najczęściej rozmawiamy o lekach stosowanych u ludzi. Ale Boehringer ma w swoim portfelu znaczący udział leków weterynaryjnych, tzw. obszar Animal health. Jak duży jest to udział?

Obszar zdrowia zwierząt jest dla nas bardzo ważny. Tylko w ostatnich latach obserwowaliśmy i wciąż obserwujemy kilka pandemii, które wpływają zarówno na otoczenie zwierząt jak i ludzi: pomór świń, ptasia grypa, koronawirus. Nasze rozwiązania ograniczają rozprzestrzenianie się chorób odzwierzęcych, na przykład niezwykle niebezpiecznej dla człowieka wścieklizny.

W zakresie medycyny weterynaryjnej działamy w kilku obszarach: szczepionek dla drobiu i trzody chlewnej, leków w chorobach pasożytniczych oraz przewlekłych u kotów i psów. Dostarczamy rozwiązania profilaktyczne, są to nie tylko leki, ale również technologie umożliwiające wcześniejszą diagnostykę. To lepsze niż np. podawanie zwierzętom antybiotyków, co jest niekorzystne dla środowiska i może mieć wpływ na stan zdrowia ludzi. Zdrowsze zwierzęta to również zdrowsze społeczeństwa. Dlatego tak istotne jest holistyczne spojrzenie na zdrowie ludzi i zwierząt.

Jaki udział w rynku mają Państwa produkty weterynaryjne?

Porównując wartościowy obrót lekami dla ludzi i dla zwierząt, ten drugi obszar to około jedna piąta obrotów. Jesteśmy jednak na drugim miejscu pod kątem udziału naszych produktów dla zwierząt towarzyszących na globalnym rynku. W innych obszarach również pozycjonujemy się bardzo wysoko.

Jakie inwestycje w obszarze Animal Health planują Państwo w najbliższych latach?

W kolejnych latach planujemy dalszy rozwój leków przeciwpasożytniczych oraz terapii stosowanych w leczeniu chorób przewlekłych. Świadczy o tym podjęcie współpracy z firmą PetMedix, której celem jest opracowanie innowacyjnych terapii z wykorzystaniem przeciwciał. Prowadzimy również zaawansowane prace badawczo- rozwojowe w obszarze leczenia cukrzycy u zwierząt towarzyszących.

