Wiśniewski: sieciówki niszczyły małe apteki, a państwo stało z boku i obserwowało rzeź

"Dajemy przysłowiowe wędki i cieszymy się, jeżeli ludzie z nich korzystają"

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Giełda Aptek ZAPPA funkcjonuje od 2018 roku. Zgodnie z informacjami na stronie Związku to pierwsza tego typu giełda w Polsce, kojarząca ze sobą niezależnych aptekarzy, którzy chcą kupić lub sprzedać aptekę. Teraz giełda ma nową odsłonę. Co jest nowego i dlaczego jest zmiana?

Marcin wiśniewski, prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA): Pierwsze ogłoszenia zaczęły się ukazywać już w 2018 roku. Ale problemem było to, że musieliśmy je chować, żeby nie pokazywać informacji sieciom, ani tzw. „słupom”. A teraz, po wejściu AdA 2.0, którą ochrzciliśmy „drzwiami do apteki farmaceuty”, możemy już działać w pełni jawnie. Odświeżyliśmy stronę i niniejszym informuję - Giełda Aptek ZAPPA znów działa i zaprasza. Dodam, że już myślimy o jej rozbudowie o inne działy, jak na przykład "praca". Zapraszamy też do zgłaszania pomysłów.

Dlaczego musieli Państwo ukrywać ogłoszenia, a teraz nie muszą?

Ponieważ okazało się, że sieci przejmują apteki mimo zakazów, jakie wprowadziła ustawa zwana Apteką dla Aptekarza (AdA). Obawialiśmy się, że oferty aptek wystawionych do sprzedaży trafią w niepowołane ręce. Dlatego weryfikowaliśmy tych, którzy się do nas zgłaszali. To niezwykle komplikowało tak prostą aktywność, jak internetowa tablica ogłoszeń.

Dziś nie ma już tego problemu. Weszła w życie AdA 2.0, wprowadziła dotkliwe kary za niezgodne z przepisami przejęcia aptek. Ogłoszenia mogą więc być ogólnodostępne. Zmodernizowaliśmy Giełdę i dziś każdy może z niej skorzystać. Każdy sprzedać, farmaceuta kupić. Tak, jak stanowi prawo.

To przypuszczenia czy realne obawy, że giełda była miejscem, gdzie sieci łowiły apteki do kupna?

Było kilka aptek, które zostały przejęte przez sieci, a były u nas wystawione. Nie wiem, czy to giełda była źródłem informacji, ale mogło tak być.

Do ilu transakcji doszło przez te lata?

Kilku osobom udzieliliśmy kontaktu z prawnikami, którzy potem pomagali przy przeprowadzeniu transakcji. Kilka osób dzwoniło z podziękowaniami już po finalizacji. Byli też tacy, którzy szukali kolejnych aptek. Ale statystyk nie prowadzimy. Uruchamiamy narzędzie, dajemy możliwość, przysłowiowe wędki i cieszymy się, jeżeli ludzie z nich korzystają.

Z drugiej strony sądzę, że teraz dużo mniej aptek będzie się sprzedawać. Farmaceuci pozbywali się ich, bo nie wierzyli, że uda się zatrzymać ekspansję sieci. Bali się, że zostaną zmieceni z rynku. Natomiast w tej chwili wiemy już, że dzięki ustawie tak się nie stanie, co powinno przełożyć się na wzrost nadziei i zmniejszenie sprzedaży aptek.

Czuć wyraźny oddech na rynku. Widzę to też po wzmożonym zainteresowaniu członkostwem w ZAPPA – przybyło nam członków, a co cieszy szczególnie, pojawiają się młodzi farmaceuci, młodzi właściciele aptek.

Powiało optymizmem?

Tak, natomiast nie jest jeszcze idealnie, bo czekamy na to, co orzeknie Trybunał Konstytucyjny. Niemniej cieszy, że w całym procesie legislacyjnym ani jeden głos sprzeciwu nie dotyczył kwestii merytorycznej, dotyczącej samej zasady AdA, tylko kwestii proceduralnych. Sam wniosek prezydenta do Trybunału też nie poddaje w wątpliwość zasady AdA, bądź co bądź będącej europejskim standardem, tylko kwestii technicznych. To cieszy i daje nadzieję.

Jak dzisiaj działa giełda?

Giełda Aptek znajduje się w zakładce strony internetowej ZAPPA, www.aptekarze.org.pl i działa dokładnie tak, jak wszystkie portale z ogłoszeniami. Każdy – kupujący i sprzedający - może bezpłatnie dodać ogłoszenie, które będzie wisieć na stronie przez 2 miesiące, po czym będzie automatycznie usuwane. Tydzień przed wygaszeniem ogłoszenia nadawca będzie dostawał maila przypominającego o wygaszeniu. I będzie mógł ogłoszenie odnowić.

I podkreślam, jest to absolutnie niekomercyjna działalność, bezpłatna dla kupujących i sprzedających.

Dodatkowo z racji tego, że ZAPPA cały czas współpracuje z wieloma prawnikami, możemy pomóc w kontakcie, jeśli ktoś jest zainteresowany takim wsparciem.

Dostaję też sygnały, że hurtownie są zainteresowane wspomaganiem transakcji i wyjściem ze swoją ofertą do farmaceutów, nawet w postaci kredytowania. Oczywiście wiadomo, że w ten sposób hurtownie chcą też pozyskać klienta na przyszłość, ale to kolejna szansa na zdobycie pieniędzy na otworzenie albo kupienie apteki. Chciałbym te oferty zebrać w jeden pakiet, żeby ułatwić chętnym całą ścieżkę nabywania własnej apteki.

Nie ma w tym zagrożenia dla niezależności farmaceuty?

Farmaceuta pozostaje niezależny. Wsparcie, o którym mówię, odbywa się na zasadzie pozyskania klienta biznesowego poprzez oferowanie mu programu lojalnościowego czy kredytowania działalności. Natomiast hurtownia nie decyduje, co w tej aptece jest sprzedawane, nie oznacza nawet, że farmaceuta nie może kupować leków w innej hurtowni. Zresztą do projektu zaprosiliśmy kilka podmiotów z hurtu. Z naszej strony służymy nieodpłatną pomocą. Działamy na zasadzie non profit.

"Zamiast na pensje dl farmaceutów, pieniądze wydano na akcję medialną"

To jaki mają Państwo w tym interes, żeby prowadzić giełdę?

Giełda jest zaledwie małym elementem naszych działań nakierowanych na to, by apteki w pełni służyły pacjentom, czyli były prowadzone przez profesjonalistów, farmaceutów, dokładnie tak, jak to się dzieje w innych krajach Europy.

Zależy nam na tym, żeby farmaceuci kupowali i prowadzili apteki, bo apteka jest oczywistym warsztatem pracy aptekarza, a system ochrony zdrowia potrzebuje profesjonalnego aptekarstwa. Własna apteka to sposób na realizację ambicji zawodowych, uzyskanie faktycznej niezależności zawodowej, ale też zwiększenie zarobków, bo aptekarz pracujący we własnej aptece, własnym warsztacie pracy siłą rzeczy zarabia więcej niż pracownik korporacji.

A relatywnie niewysokie wynagrodzenia farmaceutów-pracowników są obecnie jednym z najczęściej sygnalizowanych problemów. I to problemem, który nie zostanie rozwiązany, póki istnieją korporacje posiadające ogromne koszty własne, czyli mówiąc wprost zgarniające krociową cześć zysków z pracy farmaceutów. Farmaceuci konkurują o wynagrodzenia z prezesami spółek i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, kadrą menadżerską, koordynatorami, pracownikami terenowymi, korporacjami prawniczymi i agencjami lobbingowymi itd.

Dam przykład. Akcja medialna kilku największych sieci przeciw AdA2.0, trwająca około tygodnia, jest wyceniana na 6 mln zł. A to ułamek działań i kosztów związanych z propagandą anty-AdA2.0. To pieniądze, które mogły być wydane na pensje, a zostały wydane na obronę status-quo korporacji, czyli de facto przeciw pracownikom, przeciw farmaceutom.

Dlatego powtórzę, jedyną drogą na poprawienie sytuacji materialnej farmaceuty jest własna apteka. A AdA 2.0 to drzwi do tej apteki. Drzwi, które dotychczas były zamknięte, bo każdy bał się wejść na rynek, na którym bezprawnie rozwijały się sieciówki niszczące małe apteki, a państwo stało z boku i obserwowało rzeź. Dziś mamy AdA 2.0 – ustawę, która skutecznie blokuje sieci, wspiera profesjonalne aptekarstwo, a dzięki niemu – pacjenta, czyli główny cel całego systemu ochrony zdrowia.

Czyli ma Pan interes również w tym, żeby zachować swoje miejsce pracy?

Oczywiście, każdy chce zachować swoje miejsce pracy. Ale starania ZAPPA mają wymiar znacznie szerszy niż partykularny interes członków. Związek powstał po to, by walczyć o przetrwanie i rozwój pięknego i niezwykle ważnego zawodu farmaceuty, jego tradycji, o wykorzystanie jego potencjału.

W ZAPPA dużo mówimy degradacji zawodu w ostatnich latach, po wejściu sieciówek. Chcielibyśmy, żeby farmaceuci chodzili z podniesioną głową, byli zadowoleni i dumni z tego, że robią coś ważnego, potrzebnego, że decydują, a nie podlegają decyzjom, że są niezastąpieni w swojej dziedzinie, również, że są niezależni i godnie wynagradzani. I nie jako słupy sieci, tylko z własnej, uczciwej pracy w zawodzie służącym społeczności.

Chcielibyśmy, żeby młodzież wybierała farmację jako kierunek atrakcyjny, ambitny i poważany. Dlatego musimy, tu mam na myśli ogół farmaceutów, nie tylko członków ZAPPA, podnieść rangę zawodu, nie dać się zapędzić do zarabiania dla korporacji, tylko realizować nasze fundamentalne cele zawodowe i dbać o godziwe wynagrodzenie. Tylko tak zachęcimy młodych do zawodu i tylko tak państwo zapewni wysoką jakość usług farmaceutycznych.

Wszystkie wspomniane kwestie, w tym odbudowa pozycji społecznej naszego zawodu, były podstawą naszego zabiegania o AdA, o AdA2.0 czy ustawę i zawodzie. Czyli o ukonstytuowanie naszych zawodowych praw i obowiązków, opisanie odpowiedzialności, zabezpieczenie niezależności i oderwanie od zaniżających wartość naszej pracy i rangę zawodu nieprofesjonalnych i biznesowych pracodawców.

Dziś szczególnie zależy nam na tym, żeby odtwarzać zdrową aptekarską tkankę. Przypomnę, że minister Waldemar Buda podczas procedowania AdA2.0 mówił o uruchomieniu funduszu „Pierwsza apteka”. To jest bardzo potrzebny ruch po to właśnie, żeby młodzi farmaceuci, którzy jeszcze nie mają żadnej apteki, mogli założyć swoją, albo mogli odkupić inną, biorąc na przykład kredyt na preferencyjnych warunkach. Dokładnie tak samo, jak to odbywało się na Węgrzech.

Podniesienie marży o 1000 zł miesięcznie niewiele zmieni

Ale ministra Budy za chwilę już nie będzie. Jeśli przyszły rząd utworzą partie koalicyjne, mogą Państwo liczyć na ich przychylność?

To nie powinno mieć znaczenia. Każdy polityk powinien dbać o interes obywateli. Ten zdrowotny jest realizowany m.in. w aptekach przez farmaceutów. I zadaniem polityka jest stwarzać takie mechanizmy, żeby farmaceuci chcieli się tym zajmować nie tylko dla zaspokojenia pasji, ale zawodowo, na dobrych warunkach, bo wówczas zagwarantują najwyższą jakość usług pacjentom. A to jest celem nadrzędnym.

Czyli żeby mieli czas i warunki, żeby się przygotować, kształcić, rozwijać merytorycznie, pracować i odpoczywać. Dobry polityk to rozumie i o to dba. Waldemar Buda identyfikował te kwestie doskonale i dlatego dziś cieszy się opinią mądrego, dobrego i skutecznego polityka. Mam nadzieję, że jego następcy będą równie dobrze identyfikować swoje zadania i obowiązki.

Co do koalicjantów i nowego rządu, i PSL, i Lewica zawsze bardzo mocno deklarowały, że są po stronie pacjenta, a więc zarazem profesjonalnej opieki zdrowotnej. Opowiadali się za tym, żeby aptekarze prowadzili apteki, tak jak to się dzieje w krajach Europy, gdzie 81 procent aptek jest prowadzonych przez farmaceutów w modelu AdA, modelu bezpiecznym, skutecznym i tańszym dla budżetu państwa.

Wspomniał Pan PSL i Lewicę. A jeśli ministrem zdrowia zostanie przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej? Pamiętam, że posłowie tej partii czasem przyjmowali poprawki, które nie były w interesie indywidualnych aptekarzy.

Posłowie wszystkich partii czasem przyjmowali złe poprawki, co nie znaczy, że wszyscy mają co do zasady złe zamiary. Wielokrotnie rozmawiałem na temat aptek i aptekarstwa z posłami i senatorami KO i podsumowując krótko, ci którzy zajmują się zdrowiem, nie mieli wątpliwości, że pacjentem powinien się zajmować profesjonalista w oparciu o swoją wiedzę i umiejętności. I jeszcze raz nawiążę do AdA2.0 - przy jej procedowaniu nikt nie zgłaszał wątpliwości co do samej merytoryki ustawy, tylko do sposobu jej procedowania. To wiele znaczy.

A jak Pan ocenia ostatnie zmiany w ustawie refundacyjnej? W świat poszedł przekaz, że farmaceuci to w sumie jedyna grupa osób, która jest zadowolona ze zmian. Bo na przykład wywalczyła sobie wyższe marże.

Ja nie widzę tego wielkiego sukcesu. Podniesienie marży o 1000 zł miesięcznie, w przeliczeniu na statystyczną aptekę, to nie jest coś, co zmieni sytuację systemowo. Nie spowoduje, że jakaś apteka, która jest na skraju, nie upadnie. Nie zwiększy się potencjał zatrudnienia pracowników, nie zwiększą się pensje. Nie oszukujmy się, tego efektu nie będzie.

Kierunek oczywiście słuszny, ale dla systemu całkowicie bez znaczenia. Ale są dobre strony tej ustawy - rozwiązano w końcu kwestie dyżurów, coraz pewniej mówimy o szczepieniach w aptekach, zastopowano wyłudzenia środków z NFZ na recepturę, a słyszałem o przypadkach maści za 16 tys. zł. Trzeba było to w końcu zrobić.

A przepis o 10 hurtowniach?

Ha! Dobre pytanie. Przepis miał na celu zapobiec nierównemu zaopatrywaniu aptek przez hurtownie. Niestety, zamiast rozwiązać problem tam, gdzie on istnieje, wprowadzono średniej jakości rozwiązanie, które w mojej ocenie niczego nie rozwiązuje, za to wszystkich irytuje. Możliwości są tutaj dwie. Albo cel tej regulacji był inny niż przedstawiono, niestety partykularny, albo osoba projektująca przepis nie miała pojęcia o podłożu problemu.

Słowacy rozwiązali kwestię braku zaopatrzenia aptek kilka lat temu i to w bardzo prosty sposób. Jeżeli w aptece jest zapotrzebowanie na lek, bo jest recepta, a apteka nie dostaje tego leku z hurtu, to apteka informuje w trybie interwencyjnym podmiot odpowiedzialny, który ma 24 godziny na dostarczenie tego leku do apteki za pośrednictwem wyznaczonej przez siebie hurtowni. Jeżeli lek nie dojedzie, to podmiot odpowiedzialny i wyznaczona hurtownia płacą karę liczoną w setkach tysięcy euro. Ich GIF jest tylko obserwatorem procesu i ewentualnie nakłada karę.

To rozwiązanie wydaje się sensowniejsze niż 10 na 10.

Oczywiście, że jest sensowniejsze, bo rozwiązuje bezpośrednio problem dostaw, nie ingerując w sprawy niezwiązane z samymi dostawami. Co z tego, że hurtownia dostanie 10 procent towaru, jeżeli nadal nie dostanie go apteka? Ale zostawmy ten temat, przepis można zmienić. Walczymy dalej.

