WIF różnie interpretują przepisy prawa dot. rynku aptecznego. GIF: rewidujemy te postępowania

MŚP: istnieją rozbieżności pomiędzy decyzjami wydawanymi przez poszczególnych Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych

GIF: widzimy problem różnego podejścia, różnego rozpatrywania przez Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych

Podjęliśmy stosowne działania rewizyjne w postępowaniach, które są prowadzone przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny - mówi Wojciech Krajewski, dyrektor Departamentu Prawnego GIF

Podjęliśmy działania rewizyjne w postępowaniach, które są prowadzone przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny - stwierdził dyrektor Departamentu Prawnego GIF, Wojciech Krajewski, podczas posiedzenia Parlamentarnych Zespołów ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców oraz ds. Polityki Lekowej (25 października br.).

Podczas spotkania dyskutowano o tezach raportu przygotowanego przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Raport dotyczy głównych problemów rynku aptecznego. Stanowił on punkt wyjścia do dyskusji na temat aktualnej sytuacji na rynku aptek, różnic w interpretowaniu przepisów pomiędzy poszczególnymi Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi oraz wpływu wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego komunikatu dotyczącego franczyzy na sytuację aptek działających w tej formie - czytamy w informacji przygotowanej przez biuro prasowe posła Jakuba Kuleszy, który poprowadził spotkanie.

Różnice interpretacyjne

- Raport dotyczy głównych problemów w zakresie stosowania przepisów w ogóle prawa farmaceutycznego i tak naprawdę opiera się na takich czterech głównych problemach. To jest problem "1 procenta", franczyzy, reklamy i szeroko omawiany temat nowelizacji ustawy prawa farmaceutycznego pod nazwą "AdA" - referował mecenas Jacek Cieplak, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- W większości ze stwierdzeniami z tego raportu oczywiście się zgadzamy. Podjęliśmy też stosowne działania rewizyjne w postępowaniach, które są prowadzone przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. I zmierzamy w podobnym kierunku, jak jest tu wskazane w raporcie - stwierdził Wojciech Krajewski.

GiF uchylił pięć decyzji WIF. Chodzi o prowadzenie aptek

Rzecznik MSP: GIF uchylił w całości decyzję dotyczącą tzw. 1 proc. limitu koncentracji

Dyskusja dotyczyła także rozbieżności pomiędzy decyzjami wydawanymi przez poszczególnych Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych.

- Oczywiście widzimy ten problem różnego podejścia, różnego rozpatrywania przez Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych. Taki został przyjęty model w prawie farmaceutycznym, taka struktura, że to wojewódzcy inspektorzy są jedną z inspekcji podlegającą wojewodzie. Więc w podejmowaniu swoich decyzji oni są tutaj niezależni. I my jako organ drugiej instancji możemy dopiero rozpatrywać prowadzone przez nich postępowania, wydawane decyzje na etapie odwoławczym. Mamy jakąś koncepcję na przyszłość i plany, żeby wyprostować tę sytuację i będziemy do tego dążyć, ale to są już kwestie jakby bardziej zmiany ustawy i modelu funkcjonowania w ogóle inspekcji farmaceutycznej, czyli mowa o pionizacji. I w tym kierunku byśmy chcieli tutaj jakby podążać, zmierzać - mówił dyrektor Krajewski.

Ewa Krajewska. To ona rządzi rynkiem farmaceutycznym. Jakie ma plany względem aptek?

Na rozbieżności zwracał także uwagę mecenas Paweł Chrupek z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw jednoznacznie stwierdzając, że interpretacja prawa w zakresie wydawanych decyzji różni się skrajnie pomiędzy poszczególnymi województwami.

Umowy franczyzowe na rynku aptek

W dyskusji na ten temat głos zabrał także Prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET Marcin Piskorski, który jasno stwierdził, że branża farmaceutyczna działa w bardzo nieprzychylnych rozwojowi warunkach rozbieżnych interpretacji prawnych, uzależnionych od regionu kraju.

- Przedsiębiorcy nie mogą w nieskończoność działać w takiej sytuacji niestabilności. W różnych województwach prawo jest różnie stosowane - mówił Marcin Piskorski.

Podczas posiedzenia podniesiony został także temat niedawno wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego wytycznych dotyczących funkcjonowania umów franczyzowych na rynku aptek.

Do tematu odniósł się między innymi Mariusz Kisiel, Prezes Związku Aptek Franczyzowych, zwracając uwagę że wydanie tych wytycznych nie zmieniło póki co praktyki działania organów Inspekcji:

- Kilka dni temu do Związku Aptek Franczyzowych zgłosił się przedsiębiorca chcący otworzyć aptekę na terenie województwa mazowieckiego, gdzie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję negatywną. Decyzję negatywną w oparciu o niemerytoryczne argumenty. Wygląda na to, że nie zastosował się kompletnie do wytycznych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - ocenił Mariusz Kisiel.

