Więzienie za sprzedaż leków z pseudoefedryną w aptece. Schodziło ponad 2 tys. opakowań dziennie

Nawet ponad 2 tys. opakowań leków z pseudoefedryną dziennie sprzedawali pracownicy apteki w Świerzawie

Leki z pseudoefedryną są wykorzystywane do nielegalnego wykorzystywania w celach niemedycznych - jako prekursora do produkcji metamfetaminy

Taka hurtowa ilość leku sprzedawanego w aptece wskazywała na przestępczy proceder

Oboje zostali skazani na kary więzienia i grzywny

Sprzedawano nawet 2 tys. opakowań pseudoefedryny dziennie

Sąd Rejonowy w Złotoryi skazał na kary więzienia farmaceutę i techniczkę farmaceutyczną za sprzedaż leków zawierających pseudoeferynę. Leki były później użyte do nielegalnej produkcji narkotyków.

Skazany farmaceuta Grzegorz C. był kierownikiem apteki w Świerzawie, zaś pomagająca mu w procederze Joanna J. pracowała w aptece jako technik farmaceutyczny - poinformował serwis 24legnica.pl.

Jak w śledztwie dowiodła prokuratura, przez ponad rok, od stycznia 2017 do końca lutego 2018 roku apteka sprzedała ponad 326 tysięcy opakowań dwóch leków zawierających pseudoefedrynę.

To oznaczało sprzedaż na poziomie od kilkuset do ponad 2 tysięcy opakowań leków dziennie. Jest mało prawdopodobne, by mieszkańcy liczącej 2,2 tys. Świerzawy byli zainteresowani takimi zakupami.

Apteki są miejsce, gdzie sprzedaje się bez recepty różne leki o działaniu psychoaktywnym bez recepty: produkty z pseudoefedryną, a także leki na kaszel na bazie kodeiny oraz leki przeciwalergiczne, które w swoim składzie posiadają cetyryzynę i loratadynę.

Od lipca 2015 roku w Polsce obowiązuje zakaz sprzedawania w aptece więcej niż jednego opakowania leków zawierających tą samą substancję psychoaktywną.

Jedną z najbardziej "popularnych" zjawisk jest sprzedaż leków z pseudoefedryną do nielegalnego wykorzystywania tej substancji w celach niemedycznych - jako prekursora do produkcji metamfetaminy.

Kara więzienia za sprzedaż pseudoefedryny

W ocenie prokuratury, leki zawierające pseudoefedrynę, sprzedawane w aptece w Świerzawie, nie były przeznaczone dla pojedynczych pacjentów, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia.

- Leki te były zatem wprowadzane przez oskarżonych do obrotu z naruszeniem ustawowego zakazu dystrybucji leków w innym kierunku niż do pacjenta. Zawartość zaś w tych wprowadzonych do obrotu lekach pseudoefedryny przemawia za tym, że ich sprzedaż przez oskarżonych miała na celu wykorzystanie ich do wytwarzania narkotyków. Zdaniem oskarżyciela publicznego oskarżeni działali w ten sposób w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - stwierdziła prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy, cytowana przez serwis 24legnica.pl.

Grzegorz C. został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności, 10 tys. zł grzywny oraz nawiązkę w kwocie 10 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia Monar, a Joanna J. 1 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata, grzywnę w wysokości 4,5 tys. zł oraz 5 tys. zł nawiązki na rzecz Stowarzyszenia Monar.

Grzegorz C. był już wcześniej karany za podobne przestępstwo popełnione przy prowadzeniu apteki w Jeleniej Górze.