Więzienie dla dyrektora DPS za kupno leków? Tomków: "W projekcie przepisów jest pułapka"

Klasyczny paragraf 22

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych poszerza listę podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych o m.in. domy pomocy społecznej. Naczelna Rada Aptekarska jest przeciwna temu rozwiązaniu. Jakie problemy mogą wyniknąć z tego rozwiązania?

Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej: Niestety w tym rozporządzeniu znalazła się gigantyczna pułapka, którą jest dopuszczenie domu pomocy społecznej do zakupów w hurtowni. Pułapka polega na tym, że zgodnie z innymi przepisami DPS może zapłacić pacjentowi tylko i wyłącznie za leki refundowane do wysokości limitu oraz ryczałt. Absolutnie nie ma prawa pokrywać kosztów innych leków, w tym OTC [bez recepty, przyp. red.].

RZ: Które przepisy o tym mówią?

MT: Przepisy ustawy o pomocy społecznej w art. 58 ust. 3: „Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zatem w każdym innym przypadku, również jeśli chodzi o leki OTC, za leki płaci pacjent. W związku z tym, jeżeli dom pomocy społecznej zgodnie z wolą ministerstwa zakupi leki, a następnie sprzeda je pacjentowi, to tak naprawdę będzie prowadził obrót detaliczny lekami bez zezwolenia.

Za to grożą surowe kary, opisane w Prawie farmaceutycznym, m.in. kara finansowa do 500 tys. zł, ponieważ domy pomocy społecznej nie są podmiotami uprawnionymi do prowadzenia detalicznego obrotu lekami. Taką sprzedaż mogą prowadzić apteki, punkty apteczne czy choćby sklepy ogólnodostępne.

Z drugiej strony, jeżeli będziemy (wbrew zapisom ustawy) udowadniali, że są DPS uprawnione do prowadzenia obroty detalicznego, to oznacza, że apteka nie może im sprzedać ani jednego leku, ponieważ apteki mają zakaz sprzedaży leków do podmiotów uprawnionych do obrotu. Czyli mamy klasyczny paragraf 22.

Więcej krzywdy niż pożytku

RZ: Gdyby w takiej sytuacji apteka sprzedała leki DPS, może narazić się inspekcji farmaceutycznej?

MT: Przepisy są jasne: w takiej sytuacji właściciel apteki traci zezwolenie i grozi mu od 5 do 8 lat pozbawienia wolności. Dotyczy to również dyrekcji DPS.

RZ: Dyrekcji DPS również?

MT: Zgodnie z art. 126b ustawy Prawo farmaceutyczne karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat podlega ten, kto zbywa produkt leczniczy z naruszeniem zakazu. Tej samej karze podlega, kto nabywa produkt leczniczy z naruszeniem zakazu.

Wydaje się więc, że dobre chęci ministerstwa zdrowia skończą się tym, że DPS będzie mógł co najwyżej kupić leki wyłącznie na potrzeby apteczki pierwszej pomocy i nie będzie miał prawa sprzedać ich pacjentowi, pod rygorem kar gigantycznych kar. Co ważne w tym przypadku prawo jest absolutnie bezwzględne, kary działają nawet w przypadku jednego opakowania leku. Warto też zaznaczyć, że bardzo łatwo będzie popełnić nawet nieświadomy błąd o dramatycznych konsekwencjach. Wiele aptek nie zaryzykuje zaopatrywania DPS mogąc stracić z automatu zezwolenia.

Rozumiem chęć niesienia pomocy, niemniej jednak należy pamiętać, że można w ten sposób zrobić więcej krzywdy niż pożytku.

