Wiemy, jakie poprawki wniesiono do ustawy refundacyjnej. Jest zaskoczenie

Podczas czwartkowego (27 lipca) posiedzenia Senatu, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera zgłosiła poprawki do ustawy refundacyjnej. Jutro zajmie się nimi komisja. Prawdopodobnie jej posiedzenie zaplanowano na godz. 8.30.

Zgodnie z harmonogramem prac izby wyższej do godziny 12.00 Senat ma uporać się z głosowaniami, tak by o 13.30 senacką uchwałą mogła zająć się sejmowa Komisja Zdrowia.

Jakie poprawki wniosła przewodnicząca senackiej komisji zdrowia?

Postuluje wykreślenie przepisów dotyczących ustalania cen urzędowych na wyroby medyczne. W trakcie dyskusji w komisji zwracali na to uwagę m.in. kardiolodzy.

- Zapowiadane w ustawie obniżenie kosztów wyrobów medycznych jest słuszne, ale tworzenie listy wyrobów refundowanych i limitów ich finansowania budzi obawy czy nie spowoduje to wykluczenia z obrotu pewnych wyrobów, które są niezbędne do oferowania świadczeń zdrowotnych. Nie u każdego pacjenta można zastosować "prosty" wyrób. Do realizacji jednej z procedur mamy wyroby w cenie 12 tys. zł, 18 tys. zł, a nawet 40 tys. zł. Czy one wszystkie wejdą na listę? Jeśli nie i nie będą mogły być stosowane, to będzie duży problem - mówił prof. Przemysław Mitkowski.