Wiemy, ile KE gotowa jest zapłacić za lek na SMA. Jest sprawozdanie z przebiegu negocjacji

Ministerstwo zdrowia przedstawiło sprawozdanie z przebiegu negocjacji refundacyjnych leku Zolgensma

Komisja Ekonomiczna zaproponowała 1,272 mln zł netto i RSS za terapię dla pacjenta

Wcześniej resort informował, że producent zaproponował 6-7 mln zł za terapię dla pacjenta

Resort zdrowia przedstawił sprawozdanie z przebiegu negocjacji refundacyjnych produktu leczniczego Zolgensma (Onasemnogen abeparwowek), we wskazaniu:

rdzeniowy zanik mięśni (SMA) 5q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i klinicznym rozpoznaniem SMA typu 1 lub chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni 5q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i z nie więcej niż 3 kopiami genu SMN2 (ICD-10: G12).

Całość sprawozdania w załączniku.

Negocjacje odbyły się w dniach 27.07.2021r, 03.08.2021r, 17.08.2021r oraz w dniu 3.09.2021r (zgodnie z art. 36 pkt 5 ustawy o refundacji leków).

"Pomimo przeprowadzenia trzech tur negocjacji i czwartej tury negocjacji dodatkowych, Komisja Ekonomiczna podjęła negatywną uchwałę w zakresie rekomendacji objęcia refundacją produktu leczniczego Zolgensma - Onasemnogen abeparwowek na warunkach proponowanych przez wnioskodawcę" - czytamy w informacji.

Jak czytamy w sprawozdaniu, przed przystąpieniem do negocjacji Komisja Ekonomiczna przeanalizowała cały dostępny materiał dotyczący sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności, bezpieczeństwa i warunków ekonomicznych, w tym dotyczący kosztów dostępnej, refundowanej już opcji terapeutycznej w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni.

Ocena skuteczności leku

Lek Zolgensma był badany w trzech badaniach klinicznych z udziałem łącznie 69 niemowląt z SMA typu 1 oraz w jednym badaniu z udziałem 29 niemowląt przedobjawowych. Najwyższą skuteczność zaobserwowano u noworodków niemal bezobjawowych, którym podano lek w pierwszym miesiącu życia: te dzieci jako jedyne zdobyły umiejętność samodzielnego chodzenia.

Skuteczność zaobserwowano też u niemowląt do 4 miesiąca życia. U starszych dzieci zaobserwowano istotnie mniejsze (choć pozytywne na tle przebiegu choroby bez jakiegokolwiek leczenia przyczynowego) efekty.

Jak podkreślono w sprawozdaniu, lek Zolgensma działa w sposób typowy dla wszystkich leków przyczynowych w SMA: najlepszą odpowiedź wykazują niemowlęta o bardzo krótkim okresie choroby. Dzieci, które w chwili podania leku miały jeszcze pełnię funkcjonujących mięśni, uzyskiwały poprawę. U dzieci z bardziej zaawansowanym zanikiem tkanki mięśniowej stopień poprawy był wyraźnie niższy. Pacjenci z SMA typu 1, u których objawy wystąpiły w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia, nigdy nie osiągają nawet zdolności do samodzielnego. Nie są one w stanie funkcjonować bez wspomagania oddechu i odżywiania; mają małe szanse na dożycie do wieku powyżej 2 lat.

U pacjentów z przedobjawowym SMA oszacowano, że u większości z nich, z dwiema kopiami SMN2, rozwinie się SMA typu 1 (około 79 proc.). Oczekuje się, że u 15 proc. pacjentów z trzema kopiami SMN2 rozwinie się SMA typu 1, a u 55 proc. - SMA typu 2.

Zdaniem europejskich ekspertów, u dzieci, które są leczone lekiem Zolgensma a mają bardzo zaawansowaną utratę funkcji mięśniowej, w ogóle nie należy oczekiwać poprawy. W trakcie procesu negocjacyjnego Komisja uwzględniła również niepewności wskazane w opracowaniu analitycznym oceny technologii w ramach Funduszu Medycznego 022/2020.

Negocjacje. Tyle zaproponowała Komisja Ekonomiczna

W piśmie z dnia 16 września 2021 r. skierowanym do Komisji Ekonomicznej i zamieszczonym w Systemie Obsługi List Refundacyjnych (SOLR) wnioskodawca przedstawił propozycję ceny zbytu netto oraz RSS dotyczący warunków finansowych. Dodatkowo wnioskodawca zaproponował instrument podziału ryzyka powiązany z efektami klinicznymi.

Propozycja Komisji Ekonomicznej (ostatnie negocjacje):

CZN (cena zbytu netto):

1 272 000,00 zł (dla opisu programu lekowego przedstawionego przez KE, cena uzasadniona ceną podobnej terapii genowej tego samego wnioskodawcy, refundowanej w Polsce w leczeniu innej choroby rzadkiej)

RSS:

CHB (cena hurtowa brutto): 933 084,00 zł płatne w 6 równych płatnościach po 155 514,00 zł w terminach:

I płatność po podaniu leku;

II płatność po 12 miesiącach;

III płatność po 24 miesiącach;

IV płatność po 36 miesiącach;

V płatność po 48 miesiącach;

VI płatność po 60 miesiącach;

za każdego pacjenta leczonego skutecznie. Oceny skuteczności leczenia dokonywałby w określonych przedziałach czasowych Zespół Koordynujący na podstawie kryteriów opisanych w programie lekowym.

Komisja podała też, kiedy leczenie uznaje się za nieskuteczne.

Propozycja KE zawierała też maksymalny budżet płatnika przeznaczony na refundację leku, zabezpieczający potrzeby populacji oszacowanej przez wnioskodawcę. O warunkach finansowania i harmonogramie świadczeniodawców poinformuje płatnik.

Negatywna rekomendacja KE

Nie osiągnięto porozumienia negocjacyjnego, w szczególności w zakresie oceny skuteczności leczenia.

Ponadto rozbieżności dotyczyły:

ceny zbytu netto wnioskowanego produktu leczniczego,

warunków kosztowych dla płatnika,

maksymalnego budżetu płatnika przeznaczonego na refundację leku, zabezpieczającego potrzeby populacji oszacowanej przez Wnioskodawcę.

świadczenia gwarantowanego objętego programem lekowym, tj. nie uzgodnienia treści programu lekowego w zakresie monitorowania leczenia, oceny skuteczności leczenia i monitorowania programu lekowego.

Osiągnięto porozumienie jedynie w zakresie jednego z elementów instrumentów podziału ryzyka.

