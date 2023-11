Więcej czasu na realizację recept i trzy poziomy refundacji. MZ odpowiada na petycję

Lekarze nie chcą dłużej określać poziomu refundacji leków. O zdjęcie z nich tego obowiązku od dłuższego czasu apeluje m.in. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Problem ponownie wybrzmiał w petycji, która wpłynęła do Ministerstwa Zdrowia. Jej autorka wniosła, aby zwolnić lekarzy i farmaceutów z obowiązku ustalania stopnia refundacji leków. W zamian zaproponowała, aby pacjent przez kontakt osobisty z placówką NFZ lub za pośrednictwem swojego internetowego konta mógł przedstawić odpowiedni dokument z rozpoznaniem lub wzmianką o rozpoznaniu choroby.

W związku z tą procedurą postuluje także wydłużyć ważność recepty:

- Recepta np. 30 dniowa oznacza wykupienie leku w ciągu 30 dni kalendarzowych od poniedziałku do niedzieli razem z świętami mimo, że pacjent może nie mieć możliwości wykupienia leku w soboty, w niedzielę i święta. Zwrócę uwagę ponadto, że poradnie też przyjmują w dni robocze od poniedziałku do piątku dlatego uważam za zasadne wydłużenie terminu recepty i zmianę ważności poprzez zmianę słowa "dniowej" - kalendarzowej na słowo "dni roboczych" - wyjaśnia dalej w petycji.

Sugeruje także "usunięcie pozarejestracyjnego stosowania leków "off label" poprzez odpowiednie aktualizację ulotek, wskazań i wskazań rejestracyjnych", a następnie zmianę refundacji. Proponuje:

- Dzięki temu będą tylko 3 refundacje: B, P, 30% zamiast: B, R, 30%, 50%, 100%, C, S, AZ, IB, IW, PO, IN, ZK, WE, NZ - wymienia autorka petycji.