Wiceminister zdrowia o bezpieczeństwie lekowym. Powstała lista ok. 500 substancji krytycznych

Dostępność ekonomiczna do leków przez ostatnie lata poprawia się. W przypadku bezpieczeństwa dostaw sytuacja gdzieniegdzie jest bardzo trudna i dynamiczna, czasami niektórych leków brakuje - ocenił Maciej Miłkowski

W Polsce zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych podmiotów zagranicznych i krajowych, jednak koncentrują się na produkcji wyrobów gotowych, nie prowadząc działalności w zakresie API

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło działania mające celu opracowanie listy aktywnych substancji farmaceutycznych kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego

Powstała lista około 500 molekuł. W ocenie resortu zdrowia występuje konieczność znacznego zawężenia liczby API wybranych do wdrożenia i produkcji w Polsce

Dostępność ekonomiczna do leków i ich dostaw

- Dostępność ekonomiczna do leków przez ostatnie lata poprawa się, bo zwiększa się dostępność do leków innowacyjnych, bezpłatnych dla pacjenta - referował wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski 27 lipca podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia.

Rozpatrzona została wówczas informacja ministra zdrowia na temat bezpieczeństwa lekowego kraju oraz efektów działań podejmowanych przez rząd na polu zwiększania produkcji substancji czynnych i leków na terenie kraju oraz budowania strategicznej niezależności od dostaw z Azji w kraju i na forum UE.

- Zmienialiśmy treści programów lekowych, by były bardziej dostępne, poszerzamy też wskazania refundacyjne zgodnie z wiedzą medyczną. Poszerza się też zakres refundacji aptecznej, choć w mniejszym zakresie, bo ten system jest mniej eksplorowany przez firmy farmaceutyczne. Tutaj istotna część leków nie jest refundowana przez NFZ, firmy nie składają wniosków. Dlatego Ministerstwo Zdrowia zmienia ustawę refundacyjną tak, by problem braku wniosków przejął na siebie Minister Zdrowia. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przeanalizuje możliwość wprowadzania kolejnych terapii, które są już zgeneryzowane, a bardzo przydatne w praktyce. Do tego procedowana jest ustawa 65 plus i 0-18 - kontynuował Miłkowski.

Drugi zakres, nad którym pochylił się wiceminister, to bezpieczeństwo dostaw leków:

- W tym przypadku sytuacja w niektórych obszarach jest bardzo trudna i dynamiczna, czasami niektórych leków brakuje. Powody są różne. Cały czas mamy problem z zanieczyszczeniami, zmianą technologii produkcji. Mamy problemy techniczne z konkretnymi seriami i wycofywaniem ich, głównie na wniosek podmiotów odpowiedzialnych. Występują problemy produkcyjne całych fabryk, czy nawet z opakowaniami do niektórych leków. Ostatnio mamy problemy z dostępnością do hormonu wzrostu, bo producent wycofał się na półtora roku z produkcji.

Pomysłem resortu zdrowia na te kłopoty jest wprowadzenie do ustawy refundacyjnej obowiązku utrzymania zapasów magazynowych na minimum 3-miesięczny okres dostępności danego leku w Polsce.

- To już w większości jest realizowane, a będzie sformalizowane od połowy przyszłego roku - mówił Miłkowski.

Firmy koncentrują się na produkcji leków gotowych

Kolejnym elementem jest lokalizacja produkcji leków w Polsce.

- Mamy kilku bardzo dużych przedsiębiorców krajowych, jak również wielu producentów rangi europejskiej, którzy mają fabryki na terenie naszego kraju. Produkują leki na Polskę, ale też na eksport. Praktycznie wszyscy producenci, którzy są w Polsce, których odwiedziliśmy przez ostatnie dwa lata, mają istotny proces rozwoju swoich produktów, rozwoju fabryk i nowych linii technologicznych. W przypadku tych produktów zgadzamy się na wyższe ceny niż dla konkurencji, która nie ma istotnego pakietu inwestycyjnego w danym momencie w kraju. Przez ostatnie lata zwracaliśmy na to uwagę, mimo że instytucja partnera polskiej gospodarki nie jest jeszcze sformalizowana - ocenił wiceminister.

- W nowelizacji ustawy refundacyjnej dostrzeżono wreszcie wagę bezpieczeństwa lekowego Polski i zwiększania produkcji leków w kraju, co należy bardzo docenić. Uważamy, że te narzędzia powinny być bardziej efektywne - skomentował podczas dyskusji Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków dodając, że dziś zaledwie co trzeci lek refundowany jest produkowany w Polsce.

W jego ocenie preferencje powinny dotyczyć nie tylko poszczególnych leków czy substancji, ale całego portfolio producentów. Po drugie - dodał - trudno jest zwiększyć udział krajowych leków w rynku refundowanych farmaceutyków, jeśli od 2019 roku koszty ich wytwarzania wzrosły o 28 procent, a średnia cena koszyka najczęściej stosowanych spadła o 4 procent.

- To zdaniem ekonomistów z SGH powoduje ograniczenie krajowej produkcji i zmniejsza jej udział w polskim rynku. Dlatego preferencje cenowe dla produkcji krajowej muszą uwzględniać wzrost kosztów wytwarzania - zauważył.

Gorzej wygląda produkcja API. Z informacji przekazanych przez MZ, mimo że w Polsce zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych podmiotów zagranicznych i krajowych, to jednak koncentrują się na produkcji wyrobów gotowych, nie prowadząc działalności w zakresie API.

Jak wygląda ten bilans jeśli chodzi o substancje czynne? Obecnie w Polsce wytwarzanych jest ok. 170 substancji (bez m.in. radiofarmaceutyków, substancji ziołowych i pochodzenia biologicznego), z kolei do Polski jest importowane ok. 650 API.

Pomimo kontynuacji produkcji niektórych leków i API w Polsce, trudno w przypadku kraju mówić o wyraźnym trendzie przywracaniu produkcji API, czyli tzw. reshoringu.

"Produkcja API w małych ilościach jest zwykle droga i nieopłacalna, aby uzyskać satysfakcjonujący zwrot z inwestycji niezbędna jest więc współpraca z innymi podmiotami, prowadząca do uzyskania efektu skali" - ocenia resort.

Lista API 500 Plus

Prezes Kopeć przypomniał, że pojawiły się pomysły określenia grupy leków i API krytycznych.

- Mamy nadzieję, że ministerstwa wskażą produkty i narzędzia, nie tylko w ustawie refundacyjnej, ale w innych ustawach, z uwzględnieniem środków kierowanych do przemysłu służących alokacji produkcji w Polsce - zauważył.

Rzeczywiście Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło działania mające celu opracowanie listy aktywnych substancji farmaceutycznych kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz określenie obszarów o wysokim potencjale rozwojowym produkcji API i kształtowania innowacyjnych technologii, które w przyszłości mogą stać się polskimi specjalizacjami.

W przygotowanym raporcie przez firmę zewnętrzną, wyłonioną przez resort w drodze przetargu, stworzono wielowymiarowy model scoringowy, który posłużył do wyłonienia takiej listy.

Problemem jest to, że umieszczono na niej aż około 500 molekuł. W ocenie resortu zdrowia tak duża liczba API, różnorodność ich budowy oraz technologii produkcji w procesie syntezy chemicznej czy metodami inżynierii genetycznej, a także czasochłonność oraz konieczność uzyskania opłacalności inwestycji po stronie wytwórcy niosą za sobą konieczność znacznego zawężenia liczby API wybranych do wdrożenia i produkcji w Polsce.

Ministerstwo chce w tej sprawie rozmawiać z przedstawicielami resortu rozwoju oraz producentami leków.

