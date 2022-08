Wiceminister o farmaceutach: pracujemy nad poszerzaniem ich uprawnień

W ub. roku eksperci pracujący w specjalnym zespole wskazali siedem usług, które mogłyby być z powodzeniem wdrażane w aptekach

Rozszerzenie uprawnień farmaceutów wiąże się z wyceną świadczeń i włączaniem ich do koszyka świadczeń refundowanych,

Niewykluczone, że niektóre usługi byłyby dostępne prywatnie

– Pracujemy nad opieką farmaceutyczną i poszerzeniem uprawnień farmaceutów, na razie w ramach pilotażu przeglądu lekowego dla najbardziej potrzebujących grup. Minie jeszcze trochę czasu, zanim wdrożymy to rozwiązanie, ale na razie pilotaż bardzo dobrze się rozwija – mówi agencji Newseria Biznes Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dane przytoczone w ubiegłorocznym raporcie resortu zdrowia („Opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”) pokazują, że 89 proc. Polaków stosuje leki kategorii OTC i suplementy diety.

Jedna z usług, prowadzona przez farmaceutów pilotażowo w tym roku, jest tzw. przegląd lekowy, wycelowany w polipragmazję. Przeglądy lekowe to jedna z siedmiu usług farmaceutycznych wytypowanych do wdrożenia w Polsce w formie pilotażu, który ma ocenić ich zasadność ekonomiczną, społeczną i zdrowotną. Wymienia je ubiegłoroczny raport Ministerstwa Zdrowia („Opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”), opracowany przez specjalnie powołany w tym celu zespół ds. opieki farmaceutycznej.

Recepty farmaceutyczne, szczepienia ochronne. Co jeszcze?

Obok przeglądów lekowych eksperci wytypowali także recepty farmaceutyczne, wykonywanie szczepień ochronnych, podawanie leków w iniekcjach, prowadzenie badań przesiewowych i wstępnej diagnostyki, leczenie drobnych dolegliwości oraz monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii chorób przewlekłych.

Np. program Drobne Dolegliwości to usługa, w której farmaceuta może doradzać pacjentowi i ewentualnie wdrażać leczenie w przypadku ponad 160 drobnych schorzeń na etapie łagodnym i umiarkowanym.

Farmaceuci są też zaangażowani w program szczepień ochronnych. Jak podkreśliła niedawno prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, mamy ok. 2 tys. aptecznych punktów szczepień i ponad 9 tys. gotowych do szczepień farmaceutów. Do aptek zgłaszają się pacjenci na szczepienia przeciw COVID-19, a od września będą również dostępne szczepienia przeciw grypie.

– Mamy inne usługi farmaceutyczne, które są wymienione w raporcie, więc później być może też będziemy analizowali je na zasadzie pilotażu, wejścia do refundacji, bo musimy stworzyć oddzielny koszyk świadczeń gwarantowanych – mówi Maciej Miłkowski. – Myślę też, że część usług z pewnością mogłaby być finansowana prywatnie. Te, którymi Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie zainteresowany, a na które będzie popyt.

Wiceminister w rozmowie z Newserią wskazuje również, że niewykluczone, iż w przyszłości opieka farmaceutyczna nie będzie ograniczona tylko i wyłącznie do samej apteki.

– Wiemy, że farmaceuci pracują też np. w szpitalach. Można sobie również wyobrazić, że farmaceuta, który ma kompetencje, jest specjalistą, mógłby świadczyć usługi w dużych podmiotach, gdzie jest np. 20–30 specjalistów z różnych dziedzin, stanowić wsparcie dla innych specjalistów czy nawet w podstawowej opiece zdrowotnej zapewniać wsparcie dla grup ryzyka, dla tych grup specjalnych – mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Jak wynika z danych GUS, w 2021 roku w aptekach i punktach aptecznych pracowało 63,6 tys. osób, w tym 26,1 tys. magistrów farmacji i 32,2 tys. techników farmaceutycznych.

