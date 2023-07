Wiceminister Miłkowski o ustawie refundacyjnej i refundacji leków OTC. "Uniemożliwianie tego jest błędem systemowym"

Jeśli lek OTC ma bezwzględne wskazania towarzystw naukowych i w ogóle jest lekiem pierwszego wyboru, przepisywanym na receptę, to minister powinien mieć prawo również taki lek objąć refundacją - uważa wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski

Projekt ustawy refundacyjnej 5 lipca w Sejmie

W projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej Ministerstwo Zdrowia zaproponowało m.in. możliwość objęcia refundacją leku bez recepty (OTC), który wymaga stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i jest rekomendowany w wytycznych postępowania klinicznego.

Zaproponowano też obowiązek dostarczania leków Rx zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski, w równej ilości do co najmniej 10 hurtowni, których zakres działalności nie zawiera ograniczeń asortymentu, z największym udziałem obrotu z aptekami ogólnodostępnymi pod względem liczby transakcji, w ilości koniecznej do zabezpieczenia pacjentów.

W ocenie ekspertów te przepisy mogą być krokiem do zmiany koncepcji systemu refundacyjnego i dystrybucji leków w Polsce. 5 lipca rozpoczyna się procedowanie projektu w sejmowej komisji zdrowia.

Leki OTC w refundacji. Miłkowski: nie uważam, że są kontrowersyjne dla branży

O szeroko dyskutowanych propozycjach w projekcie rozmawiamy z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim.

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Przepis dotyczący obejmowania refundacją leków OTC budzi obawy branży farmaceutycznej i jest uznany za dość "kontrowersyjny". Lek wydawany bez przepisu lekarza w tym momencie stanie się lekiem wydawanym na receptę.



Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia: W żadnym wypadku nie uważam, że w jakikolwiek sposób przepisy o lekach OTC obejmowanych refundacją są kontrowersyjne dla branży. Jeśli lek ma bezwzględne wskazania towarzystw naukowych i w ogóle jest lekiem pierwszego wyboru, przepisywanym na receptę, to minister powinien mieć prawo również taki lek objąć refundacją.

Do tej pory nie było takich możliwości. Będzie się to odbywać za zgodą towarzystw naukowych i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Oczywiście, jeśli będą na to środki finansowe. Ale uniemożliwianie tego jest błędem systemowym. Pacjent powinien mieć prawo do leczenia refundowanego, jeśli jest to podstawą leczenia danej jednostki chorobowej.

Ja bym się w żadnym zakresie tego przepisu nie obawiał – nie ma żadnych chęci, żeby obejmować refundacją leki OTC en block, bo ani nie ma na to środków finansowych, ani nie jest to zasadne medycznie.

A przepis "10 na 10", czyli dystrybucja leków deficytowych przez co najmniej 10 hurtowni w równej ilości - jaka motywacja stoi za tym rozwiązaniem?

Te przepis to wyjątkowa możliwość dla ministra zdrowia wydania obwieszczenia, jeśli będzie brakować leków w Polsce i wystąpią pewne problemy z dostępnością.

Choć w tej ustawie jest bardzo wiele przepisów, które zwiększają bezpieczeństwo lekowe i normalnie tych braków nie powinno być. Zwiększyliśmy konieczność zabezpieczenia leków w Polsce na 3 miesiące, w związku z tym ta dostępność powinna być i każda apteka będzie miała możliwość dostępu.

Teraz jednak jest taka sytuacja, że w przypadku braków leków, te hurtownie, które je posiadają, przy okazji sprzedają leki dostępne na rynku w każdej hurtowni. W związku z tym mają większy obrót. To oznacza, że leki mało dostępne są dodatkowym bonusem do większej sprzedaży.

Farmaceuci oceniają, że ten przepis nie poprawi dostępności aptek do leków.

Farmaceuci i Naczelna Izba Aptekarska informowali nas, że mieli cały czas problemy z dostępnością leków. Niektóre hurtownie miały podpisywane umowy na wyłączność i te apteki w pierwszej kolejności mogły otrzymać lek deficytowy. To są te największe hurtownie.

Jest tak, że w przypadku leków deficytowych nie było sytuacji, by producent dostarczał je do 20 hurtowni. Zazwyczaj dostarczał produkty do kilku największych. To automatycznie pozbawiało dostępności innych aptek do leków, co jest błędem.

Które przepisy z projektu są z punktu widzenia resortu najważniejsze?

Uważam, że cała ta ustawa powinna przejść. Wiele rzeczy jest skupionych na bezpieczeństwie pacjenta, obrotu hurtowego i detalicznego, produkcji, dostępności do leków. To powinno zostać i właściwie nie przewiduję, żeby coś się zdarzyło. Oczywiście teraz wszystko jest w rękach posłów.

