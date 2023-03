Wiceminister Miłkowski: jesteśmy nastawieni frontem do branży, bo pacjent dla nas jest najważniejszy

Współpraca producentów i refundacja leków

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w ramach debaty o bezpieczeństwie lekowym w Polsce odniósł się do tematu braku współpracy z producentami.

- My często mówimy, że chętnie byśmy wzięli te ceny, które są na rynku prywatnym, tylko nie ma wniosków. Czasami mamy porażki kolejne, że nam się nie udaje z producentami ustalić takich cen, jak mają apteki i mamy ceny o 30 proc. wyższe niż programy lojalnościowe niektórych firm farmaceutycznych.

I dodał: zostało już udowodnione, że tylko drobne przepisy należy zmienić w zasadach realizacji recept przez farmaceutów i wtedy już będzie to bezpieczeństwo zdecydowanie wyższe, ale my jesteśmy zawsze frontem nastawieni do branży, ponieważ pacjent dla nas jest najważniejszy. Oczywiście też zmieniamy prawo po to, żeby była większa dostępność do leków.

Przy okazji wiceminister wskazał najważniejsze elementy składające się na bezpieczeństwo lekowe w Polsce. Przypomniał również o roli farmaceutów w tym kontekście.

- Zgadzam się całkowicie, że bezpieczeństwo lekowe to nie tylko produkcja, to nie tylko wprowadzanie leków do refundacji czy w ogóle do rejestracji. To również cały łańcuch dostaw do pacjenta. Widzimy, że to bezpieczeństwo się zmniejszyło poprzez zmniejszenie rentowności, bo zdajemy sobie sprawę, że każdy podmiot, który jest tutaj cały w tym łańcuchu, musi mieć tę rentowność wysoką. Tak samo aptekarze - również uważamy, że powinni więcej zarabiać na lekach refundowanych, a nie tylko na lekach - podsumował wiceminister.

Jak zabezpieczyć kraj przed kryzysem lekowym?

Wiceminister mówił też o brakach leków.

- Oczywiście bardzo istotnym elementem jest nie tylko produkcja w Polsce, ale dostępność, czyli magazynowanie leków w Polsce i to widzimy jako bardzo istotny element, żeby ten produkt był dostępny właśnie w Polsce - wskazał.

Zasugerował także propozycję, która zdaniem rozmówcy byłaby dobrym rozwiązaniem.

- Może jeszcze kiedyś będzie taka możliwość, żeby producenci przekazywali nie tylko do jednej hurtowni leki, żebyśmy nie byli zobowiązani do zmonopolizowania w tym łańcuchu dystrybucji, aby te co najmniej 3 miesiące były zabezpieczone - powiedział wiceszef MZ.









