Wiceminister Miłkowski: chcemy, by NFZ wziął na siebie podwyżkę marż na leki

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział kilka elementów zmian, które wpłyną na rentowność aptek

Jednym z nich jest wzrost marż aptecznych. Te nie zmieniły się od 2012 roku

Chcemy, żeby pacjent jak najmniej to odczuł i by to NFZ wziął na siebie podwyżkę marż. Pacjenci tego nie odczują - zapewnia Maciej Miłkowski

MZ: będzie wzrost marż na leki refundowane

Podczas konferencji prasowej wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, poświęconej szczepieniom przeciw grypie w sezonie jesienno-zimowym, przedstawiono również plany dotyczące finansowania z NFZ nocnych i świątecznych dyżurów aptek oraz podniesienia wysokości marż na leki refundowane.

Wiceminister Miłkowski zauważył, że wzrost cen dotknął również apteki, w związku z czym Ministerstwo Zdrowia planuje zmianę marż płaconych dla aptek. Podkreślił, że marże te nie zmieniły się od 2012 roku.

- W tamtym okresie były bardzo mocno zmniejszone i od tego momentu cały czas była marża procentowa zmniejszająca się w zależności od ceny leku i uzgodniliśmy, że te marże zostaną zwiększone - wyjaśnił.

Miłkowski zapowiedział "kilka elementów tych zmian, które wpłyną na rentowność aptek". - Myślimy o całej dystrybucji, również o hurcie i mamy przygotowane przepisy również dla marż hurtowych, żeby rynek się dalej dobrze rozwijał, żebyśmy nie mieli problemu z dostępnością do leków - dodał.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska odniosła się do kwestii marż i sytuacji ekonomicznej rynku aptecznego oraz rynku hurtowni.

- To bardzo dobra informacja ze strony ministerstwa, że w najbliższym czasie będą jednak dokonywane zmiany w tym obszarze, ze względu na to, że sytuacja ekonomiczna aptek jest trudna - zauważyła.

- Jest to spowodowane obecną sytuacją ekonomiczną w Polsce. Również sytuacja ekonomiczna hurtowni nie jest najlepsza - przyznała.

Pacjenci nie odczują wzrostu marż

Jednocześnie pojawiły się obawy, czy wzrost marż nie wpłynie negatywnie na wzrost cen dla pacjentów. Wiceminister Miłkowski zapewniał, że tak się nie stanie.

- Mamy kilka rozwiązań, część z nich faktycznie może powodować przejście całego wzrostu marży na pacjenta. Ale nie planujemy tego rozwiązania. Chcemy, żeby pacjent jak najmniej to odczuł i by to NFZ wziął na siebie podwyżkę marż. Pacjenci tego nie odczują - podkreślił.

Wcześniej o tym, że zmiana marży hurtowej czy aptecznej wcale nie musi prowadzić do wzrostu odpłatności pacjenta, mówił w rozmowie z "Rynkiem Zdrowia" dr Jarosław Frąckowiak, prezes PEX PharmaSequence.

- Ministerstwo Zdrowia może zaprojektować ustawową zmianę zasad refundacji w różnoraki sposób. Na przykład zmieniając algorytm - mówił i wyjaśnił: ceny dla hurtowni leków refundowanych są ustalane na etapie negocjacji z Ministerstwem Zdrowia, hurtownie narzucają na te ceny 5 procent, a apteka swoją sztywną marżę według tabeli marż degresywnych. Pacjent dopłaca tyle, ile wychodzi z algorytmu, który opiera się na limicie, do którego w danej grupie leków (grupie limitowej) gwarantowana jest dopłata regulatora.

Algorytm zaś liczy - w uproszczeniu - według udziałów rynkowych (limit wyznaczony jest przez cenę DDD produktu, który dopełnia 15 procent kumulowanej sprzedaży DDD w okresie 3 miesięcy przed publikacją obwieszczenia refundacyjnego).

Limit finansowania przez NFZ jest z dopełnienia 15 procent. Gdyby to było np. 30 procent, to odpłatność pacjenta spadnie. A jeżeli w tym samym czasie wzrosłyby marże hurtowe i apteczne, to odpłatność mogłaby się nie zmienić.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.