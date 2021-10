WHO zaleca stosowanie szczepionki na malarię w Afryce. Cena praktycznie po kosztach produkcji

WHO autoryzuje stosowanie szczepionki przeciw malarii u afrykańskich dzieci

Rekomendacja wynika z pozytywnej oceny trwającego programu pilotażowego w Ghanie, Kenii i Malawi

Według szacunków WHO w 2019 r. malaria zabiła 386 tys. mieszkańców Afryki, w tym ponad 260 tys. afrykańskich dzieci poniżej piątego roku życia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleciła powszechne stosowanie opracowanej przez GlaxoSmithKline (GSK) szczepionki Mosquirix (nazywanej również RTS,S) przeciw malarii wśród dzieci w Afryce Subsaharyjskiej oraz w innych regionach z umiarkowanym lub wysokim wskaźnikiem transmisji choroby.

Rekomendacja wynika z pozytywnej oceny trwającego programu pilotażowego w Ghanie, Kenii i Malawi, który od 2019 roku objął ponad 800 tys. dzieci między 6 a 17 miesiącem życia. W trakcie pilotażu wykorzystano ponad 2,3 mln dawek szczepionki - przypomina w informacji prasowej Polska Misja Medyczna.

Zalecenie pojawiło się wkrótce po potwierdzeniu, że RTS,S w połączeniu z sezonowym podawaniem leków przeciwmalarycznych zmniejsza kliniczne epizody malarii, hospitalizacji z ciężkim przebiegiem choroby i zgonów o około 70 procent. Program pilotażowy będzie kontynuowany we wszystkich dotychczasowych krajach, aby zweryfikować efekty czwartej dawki szczepionki i zmierzyć długoterminowy wpływ na zgony dzieci.

W 2015 roku Komitet ds. Produktów Leczniczych do Stosowania u Ludzi (CHMP) przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał pozytywną opinię naukową na temat stosowania szczepionki u dzieci w wieku od 6 tygodni do 17 miesięcy.

Preparat opracowano w celu zapobiegania malarii wywoływanej przez pasożyta Plasmodium falciparum występującego najczęściej w Afryce Subsaharyjskiej.

Dane kliniczne przedstawione do oceny CHMP pochodziły głównie z programu badań klinicznych III fazy, który objął ponad 16 tys. dzieci i był prowadzony w 13 ośrodkach badawczych w 8 krajach Afryki (w Burkina Faso, Gabonie, Ghanie, Kenii, Malawi, Mozambiku, Nigerii i Tanzanii).

Dane pochodzące z tego programu badań klinicznych wykazały, że w ciągu 18 miesięcy po podaniu trzech dawek szczepionki RTS,S liczba przypadków malarii zmniejszyła się o blisko połowę wśród dzieci, które otrzymały pierwszą szczepionkę w wieku 5–17 miesięcy, oraz o 27 proc. u niemowląt przy podaniu pierwszej dawki w wieku 6–12 tygodni.

W chwili zakończenia badania cztery dawki szczepionki RTS,S zmniejszyły liczbę zachorowań na malarię o 39 proc. w okresie 4 lat obserwacji prowadzonej u dzieci oraz o 27 proc. w okresie 3 lat obserwacji prowadzonej u niemowląt.

Cena szczepionki wyliczona na zasadzie non-profit

Na terenach najbardziej dotkniętych malarią w trakcie badania na każde 1 tys. zaszczepionych dzieci udało się zapobiec ponad 6 tys. przypadków klinicznych malarii.

Skuteczność szczepionki RTS,S oceniano wraz ze stosowaniem istniejących środków ochrony przed malarią, takimi jak moskitiery wokół łóżek, które stosowano u około 80 proc. dzieci i niemowląt biorących udział w badaniu.

Teraz firma GSK zwróci się z wnioskami do poszczególnych krajów Afryki Subsaharyjskiej o dopuszczenie szczepionki do obrotu. Te decyzje rejestracyjne oraz programowe, o ile będą pozytywne, umożliwią krajom rozpoczęcie procesu włączania szczepionki RTS,S do narodowych programów szczepień masowych.

Koncern zobowiązał się do ustalenia ceny szczepionki RTS,S na zasadzie non-profit, dzięki czemu, jeśli szczepionka zostanie dopuszczona do obrotu, jej cena pokryje koszty produkcji, zaś niewielka stopa zwrotu równa około 5 proc. poniesionych nakładów zostanie ponownie zainwestowana w prace badawczo-rozwojowe nad drugą generacją szczepionek przeciwko malarii lub nad zapobieganiem i leczeniem innych chorób tropikalnych.

40 tys. mniej zgonów z powodu malarii na rok

Malaria pozostaje główną przyczyną chorób wieku dziecięcego i śmierci w Afryce Subsaharyjskiej. Według szacunków WHO w 2019 r. choroba zabiła 386 tys. mieszkańców Afryki, w tym ponad 260 tys. afrykańskich dzieci poniżej piątego roku życia.

Azra Ghani, brytyjska profesor epidemiologii chorób zakaźnych w Imperial College London, ​​wraz ze współpracownikami szacuje, że podanie szczepionki przeciwko malarii dzieciom w Afryce może skutkować całkowitym zmniejszeniem zarażeń o 30 proc., czyli nawet 8 milionami mniej zachorowań i o 40 tys. mniej zgonów na rok.

