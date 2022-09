Ważny lek znika z rynku i nie ma zamienników. Minister zdrowia wskazał alternatywę

W Polsce nie będzie już dostępny lek Mytelase (ambenonii chloridum) stosowanym w miastenii

Firma Sanofi zakończyła sprzedaż tego leku w Polsce

Ministerstwo Zdrowia wskazuje lek, który może być alternatywnie przyjmowany przez pacjentów

Może być sprowadzony do Polski w trybie importu docelowego

Lek Mytelase nie będzie już sprzedawany w Polsce

Od kilku miesięcy pacjenci mają problem z dostępnością do leku Mytelase (ambenonii chloridum) stosowanym w miastenii. Produkt przestał być dystrybuowany w Polsce.

Firma Sanofi zaprzestała sprzedaży leku Mytelase w Polsce. Pacjenci stosujący Mytelase powinni skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który zaplanuje dalszą terapię, adekwatną do indywidualnych potrzeb. O zaistniałej sytuacji firma Sanofi poinformowała odpowiednie władze zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami – informował jeszcze w wakacje portal Gdziepolek.pl.

Teraz komunikat w tej sprawie wydał minister zdrowia.

- Z uwagi na zaprzestanie przez podmiot odpowiedzialny firmę Sanofi-Aventis wprowadzania do obrotu na terytorium Polski leku Mytelase, obecnie występują problemy z zapewnieniem dostępności tego leku - czytamy w komunikacie.

Powyższy produkt nie posiada dopuszczonych do obrotu w Polsce odpowiedników, natomiast konsultant krajowy w dziedzinie neurologii wskazał na możliwość zastosowania produktu Mestinon (pyridostigmini bromidum) jako alternatywnej metody leczenia we wskazaniu rejestracyjnym, w odniesieniu do produktu leczniczego Mytelase.

Resort zdrowia przypomina, że ordynowanie leków w terapii pacjenta należy wyłącznie do kompetencji lekarza prowadzącego leczenie, dlatego w celu zapewnienia kontynuacji terapii należy skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzję w zakresie zastosowania alternatywnej technologii lekowej.

W sytuacji, gdy lekarz prowadzący leczenie podejmie decyzję o wprowadzeniu do terapii produktu, który jest niedostępny na terytorium Polski, Minister Zdrowia może wydać zgodę na sprowadzenie leku w trybie importu docelowego.

Ponadto w przypadku gdy lek sprowadzany w trybie importu jest stosowany w warunkach domowych pacjent ma możliwość złożenia wniosku o wydanie zgody na refundację tego produktu.

Miastenia może przebiegać z samoistnymi rzutami i remisjami

Mytelase zawiera ambenoniowy chlorek, który jest inhibitorem cholinoesterazy stosowanym w objawowym leczeniu miastenii.

Miastenia to nabyta choroba autoimmunologiczna, która charakteryzuje się występowaniem autoprzeciwciał przeciw białkom złącza nerwowo-mięśniowego – receptorowi acetylocholiny (AchR) i receptorowej kinazie tyrozynowej swoistej dla mięśni.

U ok. 75 proc. chorych stwierdza się przetrwałą grasicę lub jej przerost, a u ok. 10 proc. grasiczaka.

Pierwsze objawy choroby najczęściej dotyczą mięśni gałek ocznych – występuje podwójne widzenie, opadanie powiek, zaburzenia ruchów gałek ocznych. Często pojawia się zajęcie mięśni opuszkowych powodujących cichą mowę z przydźwiękiem nosowym, a także trudności w gryzieniu i połykaniu.

Występują trudności w unoszeniu kończyn górnych, chodzeniu po schodach, podnoszeniu się z pozycji leżącej bez pomocy rąk czy wstawaniu z pozycji kucznej. Charakterystyczną cechą choroby jest apokamnoza (słabnięcie mięśni podczas wysiłku) oraz nasilenie objawów w ciągu dnia (wieczorem

wyraźniejsze niż rano).

Miastenia może przebiegać z samoistnymi rzutami i remisjami. Istnieje możliwość pojawienia się szybkiego i ciężkiego zaostrzenia objawów miastenii z objawami niewydolności oddechowej (przełom miasteniczny), a w trakcie leczenia inhibitorami cholinesterazy (ChE) – przełomu cholinergicznego, objawiającego się zaburzeniem oddychania, drżeniem mięśni, bólem brzucha i biegunką.

