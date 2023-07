Ważny lek z witaminą D wraca do aptek

Do apteki wróci Alfadiol stosowany w przewlekłej niewydolności nerek oraz niedoczynności przytarczyc

Rok temu produkująca go firma zrezygnowała z dalszego wytwarzania. Decyzję o przywróceniu jego produkcji na terenie Polski podjęła Polpharma

Alfadiol (alfacalcydol) wraca do aptek w takich samych dawkach - 0,25 mcg x 100 kapsułek i 1 mcg x 100 kapsułek. To lek na receptę, który stosuje się ściśle według wskazań lekarza

Alfadiol będzie znowu dostępny w aptekach

Po roku nieobecności do aptek wraca Alfadiol, który jest bardzo ważnym lekiem w terapii pacjentów, m.in. w przewlekłej niewydolności nerek oraz niedoczynności przytarczyc. Decyzję o przywróceniu jego produkcji na terenie Polski podjęła Polpharma.

Blisko rok temu, 6 września br., na prośbę Ministerstwa Zdrowia Polpharma i GSK podpisały umowę o przekazaniu praw do produkcji tego leku w Polsce.

- Firma zaprzestała produkcji Alfadiolu ze względów biznesowych i udało nam się doprowadzić do sytuacji, że ta produkcja będzie kontynuowana w Polsce, przez polskiego producenta. Dziękuję firmom, że potrafią wspólnie dojść do porozumienia, dzięki czemu będziemy zabezpieczeni w lek – mówił w trakcie uroczystości podpisywania umowy wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Braki leku stawały się coraz bardziej dotkliwe dla pacjentów. Sprzedawany w liczbie kilkudziesięciu tysięcy opakowań miesięcznie był nie do zastąpienia. Odpowiedniki zawierające alfakalcydol były sprowadzane z zagranicy, jednak były drogie i nie wszyscy pacjenci mieli do nich dostęp.

- Zaprzestanie blisko rok temu produkcji alfakalcydolu (Alfadiol) stanowiło zaskoczenie zarówno dla pacjentów, jak i opiekujących się nimi lekarzy. W tamtym momencie był to jedyny aktywny analog witaminy D zarejestrowany na polskim rynku. Trzeba podkreślić, że dla licznych chorych, dzieci i dorosłych, z przewlekłą niewydolnością nerek, w tym osób dializowanych, z niedoczynnością przytarczyc, z zespołami złego wchłaniania czy z innymi chorobami zaburzającymi metabolizm witaminy D był to lek ratujący życie, nie do zastąpienia powszechnie dostępnymi preparatami macierzystej witaminy D - komentuje prof. Waldemar Misiorowski z Kliniki Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Lek Alfadiol (alfacalcydol) wraca do aptek w takich samych dawkach 0,25 mcg x 100 kapsułek i 1 mcg x 100 kapsułek. To lek na receptę, który stosuje się ściśle według wskazań lekarza.

- Przyspieszyliśmy wszystkie procedury i w tak krótkim, jak to możliwe czasie, Alfadiol wrócił na apteczne półki. Mamy nadzieję, że podobne sytuacje nie nastąpią w przyszłości, jednak zawsze jesteśmy gotowi reagować, aby pomóc pacjentom – mówi Sebastian Szymanek, prezes Polpharmy.

Alfadiol. Co to za lek?

Alfadiol (alfakalcydol) to lek dla pacjentów z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej spowodowanej przewlekłą niewydolnością nerek oraz niedoczynnością przytarczyc.

Wskazaniami do stosowania są:

osteoporoza postmenopauzalna i starcza z jednoczesnym niedoborem witaminy D lub jej czynnych metabolitów

hipokalcemia, zwłaszcza u pacjentów ze schorzeniami prowadzącymi do upośledzenia hydroksylacji witaminy D w nerkach

krzywica i osteomalacja oporne na witaminę D

niedoczynność przytarczyc

osteodystrofia nerkowa

zaburzenia gospodarki wapniowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek

zespoły nerczycowe u dzieci po długotrwałym leczeniu glikoktykosteroidami

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.