Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego trafiła informacja w sprawie nieznanego zanieczyszczenia maści do nosa Mupina

Ze względu na niepokojące doniesienia w tej sprawie GIF podjął decyzję o wycofaniu wskazanego produktu leczniczego z obrotu w Polsce

W ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie można wykluczyć, iż dalsze pozostawienie przedmiotowego produktu w obrocie może stanowić zagrożenia dla zdrowia pacjenta – czytamy w komunikacie

Ważny lek wycofany ze sprzedaży. "Może stanowić zagrożenia dla zdrowia"

Główny Inspektor Farmaceutyczny zdecydował o wycofaniu z obrotu maści do nosa Mupina (Mupirocinum) maść do nosa 20 mg/g. Dotyczy to serii:

numer serii: 101912.1, termin ważności: 10.2022,

numer serii: 101913.1, termin ważności: 10.2022,

numer serii: 102111.1, termin ważności: 10.2024.

Podmiotem odpowiedzialnym jest INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH, Niemcy. Wskazana wyżej decyzja ma nadany rygor natychmiastowej wykonywalności.

Jak czytamy, do GIF wpłynęła informacja od osoby wykwalifikowanej pracującej w wymienionym podmiocie odpowiedzialnym, dotycząca stwierdzenia podczas badań stabilności wyników poza specyfikacją w zakresie nieznanego zanieczyszczenia produktu leczniczego Mupina.

Mając na uwadze fakt, iż w chwili obecnej nie jest znana przyczyna wystąpienia wyniku poza specyfikacją, a także struktura stwierdzonego zanieczyszczenia oraz jego wpływu na bezpieczeństwo stosowania produktu, w ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie można wykluczyć, iż dalsze pozostawienie przedmiotowego produktu w obrocie może stanowić zagrożenia dla zdrowia pacjenta – czytamy.

Decyzja GIF w sprawie maści

Inspektor podkreślił także, że ze względu na ryzyko wynikające z wystąpienia wady jakościowej, jaką zidentyfikowano podczas badań stabilności, zapadła decyzja o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju wskazanych serii przedmiotowego produktu leczniczego.

Lek Mupina to maść do nosa, która zawiera substancję czynną – mupirocynę wapniową. Lek Mupina jest maścią do nosa zawierającą antybiotyk.

Lek ten jest stosowany:

– do zwalczania w nosie bakterii z grupy zwanej gronkowcami.

– do tej grupy należy MRSA (oporny na metycylinę szczep Staphylococcus aureus).

– ta maść jest przeznaczona wyłącznie do stosowania do nosa.

Wystąpienie wady jakościowej w produkcie leczniczym, z jaką mamy do czynienia w niniejszej sprawie, nie wymaga dowodów przeprowadzonych na okoliczność możliwości wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, albowiem wystarczające jest już samo uprawdopodobnienie potencjalnego zagrożenia. W tym znaczeniu inspekcja farmaceutyczna ma za zadanie reagować, gdy jest ono potencjalnie zagrożone – podsumowano.

DO POBRANIA Mupina - decyzja wycofująca.pdf Prezentacja PDF • 0,19 MB