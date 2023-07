Ważny lek na nadciśnienie wycofany z obrotu. Jedna z serii jest zanieczyszczona

GIF wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Tresuvi, Treprostinilum

To roztwór do infuzji, 1 mg/ml, zawartość opakowania: 1 fiolka 10 ml; numer serii: TREP0605 data ważności: 30.04.2025

Lek stosowany jest w przypadku nadciśnienia płucnego

Zanieczyszczona seria leku wycofana

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano decyzji GIF o wycofani z obrotu preparatu Tresuvi. Podmiotem odpowiedzialnym z alek jest Amomed Pharma GmbH z Austrii.

- Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja od Federal Office for Safety in Health Care (BASG) w Austrii dotycząca wykrycia obecności cząstek stałych w produkcie leczniczym Tresuvi, Treprostinilum, roztwór do infuzji, 1 mg/ml,zawartość opakowania: 1 fiolka 10 ml,seria numer

TREP0605, termin ważności: 30.04.2025 r. Na obecnym etapie dochodzenia wykryte cząstki stałe nie zostały zidentyfikowane przez

wytwórcę oraz nie została stwierdzona przyczyna ich powstania. Ze względu na niepotwierdzony charakter zanieczyszczeń nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta - poinformował GIF, który po analizie posiadanego materiału dowodowego, w związku ze stwierdzeniem wady

jakościowej, o której mowa powyżej, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww. serii przedmiotowego produktu leczniczego.

Dodajmy, że Treprostynil należy do grupy leków, które działają w sposób podobny do naturalnie występujących prostacyklin. Prostacykliny to substancje podobne do hormonów, które zmniejszają ciśnienie krwi poprzez

działanie rozkurczające na naczynia krwionośne powodując ich rozszerzenie, co pozwala na łatwiejszy przepływ krwi. Prostacykliny mogą również zapobiegać krzepnięciu krwi.



Tętnicze nadciśnienie płucne to choroba, w której ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych między sercem a płucami jest zbyt wysokie, co powoduje duszność, zawroty głowy, zmęczenie, omdlenia, kołatanie serca lub nieprawidłowe bicie serca, suchy kaszel, ból w klatce piersiowej oraz obrzęk kostek i nóg.









Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.