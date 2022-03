Ważny komunikat NFZ w sprawie recept

Jak czytamy w komunikacie od NFZ, Fundusz powołując się na prawo farmaceutyczne wyjaśnił, że w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, osoba uprawniona może wystawić receptę w formie papierowej.

Z tego też powodu NFZ przekazał w komunikacie najważniejsze zalecenie skierowane do świadczeniodawców oraz osoby uprawnione.

- Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca świadczeniodawcom oraz osobom uprawnionym do wystawiania recept, zabezpieczenie możliwości wystawiania recept w postaci papierowej poprzez pobranie zakresów numerów recept lub wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, kierowanym do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – czytamy.