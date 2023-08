Ważne zmiany w przepisach o zakupach w hurtowni farmaceutycznej. Uprawnienia ratowników

Wspomniany projekt ma na celu zastąpienie nieaktualnych odesłań referencją do aktualnie obowiązujących przepisów art. 34, 36, 65 i 72 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji

Projekt ma na celu także doprecyzowanie kwestii nabywania produktów leczniczych przez podmiot odpowiedzialny oraz w celu prowadzenia badań klinicznych

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Konsultacje będą trwać 7 dni

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że wspomniany projekt zastępuje nieaktualnych odesłań referencją do aktualnie obowiązujących przepisów art. 34, 36, 65 i 72 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, które zasadniczo odpowiadają uchylonym przez tę ustawę przepisom art. 11-11b ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W związku z tym zmieniane rozporządzenie musi być uaktualnione przez zastosowanie w § 1 w pkt 10 odesłań do właściwych przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

Dodatkowo, w odniesieniu do niektórych ratowników medycznych (w szczególności udzielających świadczeń zdrowotnych na lotniskach, w ramach transportu sanitarnego i medycznego, w ramach Służby Więziennej, czy w Policji), proponuje się przydanie im uprawnienia do nabywania określonych produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Dotychczas te grupy ratowników medycznych nie posiadały takiego uprawnienia, a w ocenie projektodawcy jest to merytorycznie uzasadnione – czytamy.

Co ważne, do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 72 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, jednostki, wymienione w art. 36 pkt 7–11 tej ustawy, są uprawnione do zakupu w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych według dotychczasowych przepisów.

Wyjaśniono przy tym, że "skorelowany z powyższym powinien być zakres produktów leczniczych możliwych do zakupu w hurtowni farmaceutycznej przez jednostki, w odniesieniu do których upoważniony do ustalania zakresu możliwych do wykonywania świadczeń z zdrowotnych przez ratowników medycznych jest minister właściwy do spraw wewnętrznych".

