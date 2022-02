Ważne zmiany w polityce lekowej w 2022 roku. Wiceminister przedstawił strategię

Wiceminister Zdrowia, Maciej Miłkowski zapowiada zmianę w zakresie działania Funduszu Medycznego

Padają też pytania czy jest możliwość wyłączenia z dużej nowelizacji niekontrowersyjnych przepisów i procedowania ich szybciej? MZ odpowiada, że tak

Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ opracował strategię włączania kolejnych leków na listy leków refundowanych w tym roku

Będą zmiany w Funduszu Medycznym

Podczas wysłuchania społecznego w ramach XVI Forum Organizacji Pacjentów (10 lutego 2022r.), organizacje mogły zaadresować swoje pytania do decydentów. Odpowiadali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta.

Kilka pytań dotyczyło polityki lekowej w zakresie refundacji nowych terapii, również w ramach Funduszu Medycznego oraz nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Od dłuższego już czasu pacjenci pytają co z wykorzystaniem pieniędzy z Fundusz Medycznego.

Wiceminister Zdrowia, Maciej Miłkowski zapowiedział zmiany: - Rada Funduszu Medycznego na koniec ubiegłego roku zaleciła przeanalizowanie zmian, między innymi po to, żeby szybciej wykorzystać budżet przeznaczony na refundację leków, głównie w zakresie technologii lekowych o wysokim poziomie wartości klinicznej.

Jak przyznał, zakładano, że tych leków będzie bardzo dużo, a firmy będą składały wniosek refundacyjny po ogłoszeniu listy tych leków. W praktyce okazało się, że połowa terapii była już zgłoszona w normalnym procesie refundacyjnym, przeprocedowana i przeszła przez negocjacje z Komisją Ekonomiczną.

Gdyby miało dojść do sfinansowania tych leków z Funduszu Medycznego, firma powinna wnieść dodatkowy wniosek, dodatkową opłatę i uruchomić pełną identyczną procedurę od nowa tylko i wyłącznie, żeby dostać finansowanie z Funduszu Medycznego.

Dlatego planowana zmiana polega na tym, że leki, które były już w standardowym procesie refundacyjnym i znalazły się na liście technologii lekowych o wysokim poziomie wartości klinicznej, nie muszą powtórnie rozpoczynać procesu. - Wszystkie elementy zostaną im zaliczone, w tym opłaty, żeby niezwłocznie umożliwić refundację – powiedział wiceminister.

- Jeśli te zmiany zostaną przygotowane, to środki przeznaczone na Fundusz Medyczny nie będą już leżały na koncie, ponieważ będą pracować dla pacjentów w zawartych umowach. Być może będziemy mieli środki z Funduszu Medycznego wykorzystane nawet w 100 procentach za ten pierwszy okres – dodał.

Plan refundacji nowych leków w tym roku

Kolejną kwestią, jest nowelizacja ustawy refundacyjnej. Do projektu nowelizacji ustawy zgłoszono bardzo dużo uwag. Część propozycji resortu zdrowia spotkała się z krytyką. Padają pytania czy jest możliwość wyłączenia z dużej nowelizacji niekontrowersyjnych przepisów i procedowania ich szybciej?

- Po publikacji listy leków refundowanych będziemy zmierzali do kontynuacji kolejnego etapu, jeśli chodzi o nowelizację ustawy refundacyjnej. Mamy jeszcze kilka rozmów z innymi ministerstwami – powiedział wiceminister Miłkowski, dodając, że resort planuje część przepisów związanych np. z ustawą o Funduszu Medycznym czy w części dotyczącej technologii lekowych procedować "być może w innej ustawie, by mogły szybciej wejść w życie".

Przyznał przy okazji, że Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ opracował strategię włączania kolejnych leków na listy leków refundowanych.

- Wstępnie podzieliliśmy sobie plan pracy na ten rok i wiemy, co jest planowane do refundacji na maj, co na lipiec, co na wrzesień, a co listopad.

Maciej Miłkowski dodał, że w międzyczasie dojdą jeszcze nowe leki, które w formie wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności z Funduszu Medycznego przekaże ministrowi zdrowia AOTMiT. - Wiemy, że Agencja przekaże nam sporo leków i będziemy musieli zastanowić się, co z zrobić, ponieważ jest bardzo szybki termin do realizacji.

Kolejne zmiany dotyczą tworzenia programów lekowych.

- W tym roku strategia Departamentu jest taka, że jeśli zmieniamy program lekowy, to zmieniamy go kompleksowo. Negocjujemy z producentami wszystkich terapii w danym wskazaniu, które są w danym momencie, żeby później tego programu nie zmieniać, ewentualnie zmieniać raz do roku. W związku z tym będziemy analizowali leki w danym programie całościowo - zapowiedział wiceminister.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.