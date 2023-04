Ważne zmiany w nocnych i świątecznych dyżurach aptek

Art. 94 ustawy prawo farmaceutyczne nakłada obowiązek dostępności świadczeń aptek ogólnodostępnych również w porze nocnej i dni wolne, ale nie przewiduje ich wynagradzania z tego tytułu

W myśl planowanej zmiany tego artykułu - w powiecie, którego siedziba liczy mniej niż 40 tys. mieszkańców, zarząd powiatu będzie mógł wyznaczyć aptekę do pełnienia dyżurów, której zapłaci za nie Narodowy Fundusz Zdrowia

Dyżur większej liczby aptek oraz aptek w powiatach liczących więcej niż 40 tys. mieszkańców - finansować będą powiaty - poinformował Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Nocne i świąteczne dyżury aptek sfinansuje NFZ lub powiat. Ile wyniesie ryczałt?

Aptekarze z powiatów, które liczą mniej niż 40 tysięcy mieszkańców, dostaną wynagrodzenie za dyżury nocne i w dni wolne od pracy. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poinformował, jak uregulowana ma zostać kwestia dyżurów aptek w większych powiatach. Zdaniem Adama Abramowicza, jesteśmy coraz bliżej płacenia za dyżury.

Obecnie, przypomnimy, przepisy nie regulują kwestii wynagradzania aptek za obowiązkowe dyżury w porze nocnej i w dni wolne. Art. 94 ustawy prawo farmaceutyczne co prawda nakłada obowiązek zapewnienia dostępności świadczeń aptek ogólnodostępnych w nocy i w święta, ale nie przewiduje ich wynagradzania z tego tytułu.

W myśl planowanej zmiany tego artykułu - w powiecie, którego siedziba liczy mniej niż 40 tys. mieszkańców, zarząd powiatu będzie mógł wyznaczyć aptekę do pełnienia dyżurów, której zapłaci za to Narodowy Fundusz Zdrowia.

Za dyżury większej liczby aptek oraz aptek w powiatach liczących więcej niż 40 tys. mieszkańców zapłacą powiaty.

Obowiązek wyznaczenia aptek do obowiązkowych dyżurów nie będzie dotyczyć powiatów, których siedziba mieści się w sąsiedztwie miasta na prawach powiatu. Z kolei zryczałtowane wynagrodzenie apteki za jedną godzinę dyżuru wyniesie 3,5 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za pracę (obecnie jest to około 122 zł, co w skali miesiąca, przy uśrednionej liczbie około 82 godzin dyżuru w miesiącu - daje kwotę 10 tys. zł).

O rozwiązaniu poinformował Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który we współpracy z prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbietą Piotrowską- Rutkowską, wielokrotnie podnosił kwestię wynagrodzenia aptek za dyżury.

W wyniku podejmowanych działań, resort zdrowia zainicjował prace nad uregulowaniem zasad finansowania obowiązkowych dyżurów.









Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.