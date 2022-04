Ważna zmiana w zakresie RDTL. Weszła 1 kwietnia 2022

Zmiany w zakresie działania ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL)

Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązuje elektroniczny obieg dokumentów

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie RDTL będą zobowiązani do korzystania z Centralnej Bazy Wniosków i Decyzji (CBWiD)

Cztery zmiany w zakresie RDTL

Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązuje elektroniczny obieg dokumentów dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL).

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie RDTL są zobowiązani do korzystania z Centralnej Bazy Wniosków i Decyzji (CBWiD) – aplikacji portalowej, z wykorzystaniem której będą procedowane dokumenty dotyczące RDTL:

wniosek świadczeniodawcy do konsultanta krajowego lub wojewódzkiego o zastosowanie leku w ramach RDTL,

opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w sprawie zastosowania u świadczeniobiorcy leku w ramach RDTL,

informacja do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach RDTL

w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące sposobu procedowania dokumentów w aplikacji CBWiD.

To jedna z czterech zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 27/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Po pierwsze, wprowadzono obowiązek procedowania dokumentacji związanej z RDTL z wykorzystaniem elektronicznej platformy aplikacji portalowej - Centralnej Bazy Wniosków i Decyzji (CBWiD).

Aplikacja służy uproszczeniu, skróceniu i usprawnieniu składania i procedowania niezbędnych dokumentów w ramach procedury RDTL dla

świadczeniodawców, konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich oraz oddziałów wojewódzkich NFZ.

Proces wprowadzania do stosowania aplikacji CBWiD został podzielony na dwa etapy: w pierwszym kwartale 2022 r. dotyczy czterech oddziałów wojewódzkich NFZ (Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Wielkopolskiego i

Śląskiego), następnie w trzecim kwartale 2022 r. pozostałych oddziałów.

Aplikacja umożliwia składanie przez świadczeniodawcę zarówno autoryzowanych wniosków do konsultanta krajowego lub wojewódzkiego o zastosowanie leku w ramach RDTL, jak i ich pozytywnych opinii w sprawie

zastosowania u pacjenta leku w ramach RDTL lub informacji w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach RDTL do oddziału wojewódzkiego Funduszu wyłącznie w formie elektronicznej. To rozwiązanie

umożliwi całkowicie elektroniczny tryb procedowania dokumentów, bez

konieczności przesyłania ich w formie papierowej.

Po drugie, wprowadzono nowy produkt rozliczeniowy dedykowany finansowaniu RDTL z wykorzystaniem elektronicznej platformy, o kodzie: 5.61.01.0000002.

Jednocześnie zachowano dotychczasowy produkt rozliczeniowy (o kodzie: 5.61.01.0000001) dedykowany RDTL bez wykorzystania aplikacji CBWiD.

Po trzecie, wprowadzono nowe wzory załączników.

Zmiany w załącznikach nr 5, 6 i 7 do zarządzenia, polegały na zastosowaniu szablonów o przejrzystym układzie graficznym. Modyfikacja wynika z konieczności dostosowania szablonów do wersji elektronicznej celem ułatwienia obiegu dokumentacji, w tym jej elektronizacji.

Po czwarte, uchylono rozdział 6 oraz 3 załączniki z uwagi na zakończenie danego programu pilotażowego.

Uchylony rozdział 6 dotyczył zasad realizacji, sprawozdawania i rozliczania

świadczeń udzielanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato (Dz. U. poz. 2360).

Zaś uchylone załączniki nr 2a, 8 i 9 do zarządzenia odnosiły się do realizowanego programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato, w związku z zakończeniem pilotażu JGPato.

