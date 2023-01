Poseł Kazimierz Matuszny zwrócił się z interpelacją do ministra zdrowia w sprawie leków zapisywanych na receptę i ich zamienników

Jak wskazał w piśmie, zapisywane na receptach leki podczas realizacji recepty mogą być zamieniane na ich odpowiedniki, jeżeli na recepcie lekarz nie dodał adnotacji "nie zamieniać"

Poseł pyta, czy w najbliższym czasie przewiduje się wprowadzenie zmian do wzoru recept lekarskich, by zawierały informacje o możliwości lub braku możliwości stosowania zamienników

Jak przypomina portal mgr.farm, w lipcu 2021 roku trafił do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej, która zakłada likwidację adnotacji "nie zamieniać". Wówczas lekarze utraciliby prawo do uniemożliwienia wydawania w aptekach zamienników

Ważna zmiana na receptach. Chodzi o zamienniki leku

Obecnie zapisywane na receptach leki podczas ich realizacji w aptece mogą być zamieniane na ich odpowiedniki pod warunkiem, że na recepcie lekarz nie dodał adnotacji „nie zamieniać".

Autor interpelacji sugeruje, że "dla lepszej informacji pacjenta i czytelności recepty warta rozważenia jest kwestia, aby wypisujący receptę lekarz obligatoryjnie umieszczał informację o możliwości wydania zamiennika" lub braku takiej możliwości.

- Czy podległy Panu resort przewiduje wprowadzenie zmian do wzoru recept lekarskich, tak aby zawierały dane o możliwości bądź braku możliwości stosowania zamienników zapisywanych leków? – zapytał na koniec.

MZ planuje usunięcie zapisu "nie zamieniać"

Jak przypomina portal mgr.farm, w lipcu 2021 roku do konsultacji publicznych przekazano projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. W zmianach ujęto m.in. zapis "nie zmieniać", bowiem Ministerstwo Zdrowia zaproponowało usunięcie art. 96a ust. 1d pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Oznacza to, że lekarze mogą utracić prawo do uniemożliwiania wydawania w aptekach zamienników.

Portal zaznacza, że proponowane rozwiązanie może być jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu z zauważalnym brakiem leków. Co ważne – kontynuuje mgr.farm – obecnie osoba realizująca receptę ma obowiązek poinformowania pacjenta o możliwości nabycia tańszego odpowiednika leku z recepty – o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci terapeutycznej albo postaci zbliżonej, niepowodującej powstania różnic terapeutycznych oraz o tym samym wskazaniu terapeutycznym. W związku z tym apteka ma obowiązek posiadać ten lek.

Aktualnie tylko w sytuacji wyraźnego zaznaczenia na recepcie "nie zamieniać"/"NZ", farmaceuta nie ma przytoczonego wyżej obowiązku.

