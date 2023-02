Ważna zmiana dla tego leku. Producent poinformował o wydłużeniu okresu ważności

Pfizer poinformował, że dnia 24 stycznia 2023 r. na terenie Unii Europejskiej (UE) został zatwierdzony nowy okres ważności produktu leczniczego PAXLOVID

Informacje o produkcie leczniczym PAXLOVID tabletki powlekane, zaktualizowano o nowy okres ważności, który został wydłużony z 18 miesięcy do 24 miesięcy

Powyższe wydłużenie okresu ważności dotyczy produktu wyprodukowanego po tej dacie zatwierdzenia, ale nie tylko

Przedłużenie można zastosować wstecznie

Przedłużenie okresu ważności, o którym poinformował Pfizer, można zastosować wstecznie do wszystkich serii produktu leczniczego PAXLOVID wyprodukowanych przed datą zatwierdzenia tej zmiany, włączając serie dopuszczone do obrotu na terenie Polski przed wydaniem decyzji na dopuszczenie do obrotu.

- Produkt leczniczy, którego opakowania mają nadrukowany na kartonie lub blistrach termin ważności od 11/2022 do 12/2023, mogą pozostać w użyciu przed dłuższy okres niż nadrukowana data - informuje firma.

Paxlovid jest produktem leczniczym składającym się z tabletek nirmatrelwiru i rytonawiru, znajdujących się w jednym opakowaniu, które mogą mieć różne daty produkcji.

- Z tego powodu zaktualizowanego terminu ważności nie można obliczyć przez dodanie 6 miesięcy lub 12 miesięcy do nadrukowanego terminu ważności (który został ustalony na podstawie terminu ważności zatwierdzonego w momencie produkcji) i musi być uaktualniony zgodnie z numerem konkretnej serii - czytamy w komunikacie.

W związku z wydłużeniem okresu ważności należy również rozważyć obsługę obowiązującej w UE serializacji produktów leczniczych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/161. Należy pamiętać, że podczas weryfikacji/wycofywania unikalnego identyfikatora dla tych serii pojawi się alert o upłynięciu terminu ważności. Termin ważności podany na produkcie oraz dane przechowywane w repozytorium NMVS nie uwzględniają przedłużenia okresu ważności.

- Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji aptekom, hurtowniom oraz osobom upoważnionym lub uprawnionym do dostarczania produktu leczniczego Paxlovid. Przed przepisaniem lub wydaniem tego produktu leczniczego, należy zapoznać się z aktualnymi drukami informacyjnymi – poinformował Pfitzer.

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków. Ulotka jest dostępna we wszystkich językach UE/EOG.

