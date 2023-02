Ważna zmiana dla pacjentów w nowej wersji ustawy refundacyjnej. Opłata ryczałtowa zostaje "po staremu"

Zgodnie z nową wersją projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej, niezmieniona zostaje wysokość opłaty ryczałtowej - 3,20 zł

Wcześniej planowano wprowadzić ruchomą odpłatność ryczałtową, uzależnioną od wysokości pensji minimalnej

Zaproponowano też nowe brzmienie przepisu dotyczącego członków Rady Przejrzystości oraz deklaracji konfliktu interesów

Rząd rezygnuje ze zmiany wysokości opłaty ryczałtowej za lek

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji przedstawiono kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej, po ustaleniach Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dokument nosi datę 31 stycznia 2023 roku.

Czym różni się od wersji z 13 października 2022 roku?

Przede wszystkim rząd zrezygnował ze zmiany wysokości opłaty ryczałtowej z 3,20 zł do poziomu ustalanego w oparciu o algorytm przy wykorzystaniu kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Propozycja zakładała 0,2 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

Wraz z podniesieniem płacy minimalnej od nowego roku do 3490 zł, opłata ryczałtowa wzrosła by do 7 zł. W połowie roku ma nastąpić kolejna podwyżka pensji minimalnej, a to oznaczałoby również wzrost opłaty ryczałtowej.

W nowej wersji ustawy refundacyjnej zaproponowano też nowe brzmienie art. 31s ust. 9a dotyczącego członków Rady Przejrzystości.

Początkowo zapisano, że "w przypadku niezłożenia przed posiedzeniem Rady Przejrzystości deklaracji o powiązanych branżowych, minister właściwy do spraw zdrowia może odwołać członka Rady".

Przepis rozstał rozszerzony: "W przypadku niezłożenia przed posiedzeniem Rady Przejrzystości deklaracji o powiązanych branżowych, minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady. Jeśli złożenie deklaracji było niemożliwe z przyczyn technicznych lub wynikało z nieplanowanej potrzeby włączenia kolejnego członka Rady do już trwającego posiedzenia, a członek Rady zgłosi do protokołu zaistnienie okoliczności określonych w ust. 8 celem i ich oceny zgodnie z ust. 13, to deklarację uznaje się za skutecznie złożoną, jeśli wpłynie do przewodniczącego Rady Przejrzystości do końca dnia, w którym rozpoczęło się dane posiedzenie".

Odpowiedzialność karna za fałszywe oświadczenia

Jest też nowe brzmienie przepisów dotyczących deklaracji konfliktu interesów. W pierwszej propozycji deklaracje były sankcjonowane odpowiedzialnością karną na podstawie art. 194b. Nowa propozycja zakłada rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z art. 233 par. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

To trzecia wersja dokumentu, upublicznionego w sierpniu 2022 roku.

Projekt nowelizacji przewiduje m.in.:

wprowadzenia urzędowej marży hurtowej na poziomie wysokości 6 proc. urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, nie wyższej niż 150 zł

podwyższenie poziomu podstawy limitu do 25 procent

aktualizację kwalifikacji odpłatności wszystkich produktów objętych refundacją w ramach refundacji aptecznej raz na 3 lata

umożliwienie Ministrowi Zdrowia w trakcie obowiązywania decyzji refundacyjnych na łączenie lub zmiany grup limitowych

zmiany w sposobie tworzenia całkowitego budżetu na refundację

wprowadzenie definicji prezentacji

wprowadzenie definicji prezentacji wprowadzenie definicji produktu leczniczego terapii zaawansowanej

wprowadzenie instytucji tajemnicy refundacyjnej

zmiana sposoby liczenia DDD (defined daily dose) w przypadku leków wieloskładnikowych (substancji czynnych)

wprowadzenie regulacji tworzących korzyści z produkcji leków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Bezpieczeństwo Lekowe Polski)

wyłączenia spod refundacji leków o kategorii Rp , które posiadają swoje odpowiedniki o kategorii OTC tego samego podmiotu odpowiedzialnego lub innego podmiotu dominującego nad nim lub zależnego

regulacje umożliwiające zablokowanie możliwości wydania pozytywnej decyzji dla leku generycznego, którego komparatorem jest oryginał posiadający ochronę prawną wynikającą z patentu lub okresu wyłączności rynkowej

wyłączenie treści programu lekowego jako załącznika do decyzji i umożliwienie ministrowi zdrowia zmiany treści programu bez potrzeby uzyskiwania zgód wnioskodawców

