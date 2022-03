W Ukrainie poziom cukru mierzy się w innych jednostkach. Uwaga na niebezpieczne pomyłki

Autor: LJ • Źródło: Novo Nordisk, PSD, mojacykrzyca.org, Rynek Zdrowia • 21 marca 2022 18:53

W Ukrainie i w Polsce badanie wartości stężenia glukozy we krwi wyrażana jest w różnych jednostkach. Może to prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.