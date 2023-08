W Polsce mamy "nieśmiałe" zachęty do zwiększania produkcji leków. Musimy przyspieszyć

Mechanizm Partnera Bezpieczeństwa Lekowego preferujących krajowych wytwórców jest odpowiedzią na wezwanie Parlamentu Europejskiego

Zachęty nieśmiałe, ale wreszcie się pojawiły

Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do przedstawienie rozwiązań prawnych mających na celu zwiększenie produkcji farmaceutycznej w UE .

– Mamy nadzieję, że po tak stanowczym stanowisku Parlamentu Komisja będzie w końcu zmuszona do konkretnych działań – mówi Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków.

W lipcu Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie pandemii COVID-19: wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość, w której zwrócił się do Komisji Europejskiej o przedstawienie rozwiązań regulacyjnych lub ustawodawczych zapewniających niezawodny i trwały dostęp do leków i ich składników, aby zagwarantować strategiczną autonomię UE w dziedzinie zdrowia.

Wezwał też do promowania produktów farmaceutycznych „wyprodukowanych w Europie". Wskazał, że można to osiągnąć poprzez zachęty do zwiększenia produkcji leków i ich składników w UE oraz preferencyjne kryteria ustalania ich cen na szczeblu krajowym, bez zwiększania wydatków pacjentów i destabilizacji systemów ochrony zdrowia.

- Zaproponowany przez Krajowych Producentów Leków mechanizm Partnera Bezpieczeństwa Lekowego preferujących krajowych wytwórców jest odpowiedzią na wezwanie Parlamentu Europejskiego. W procedowanej obecnie ustawie refundacyjnej znalazły się „nieśmiałe" zachęty do zwiększania produkcji leków w Polsce. To dobry krok w kierunku budowy bezpieczeństwa lekowego Polski, ale wobec globalnych braków farmaceutyków musimy zacząć sprintować - mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

W efekcie złożonej w maju ub.r. przez Krajowych Producentów Leków petycji do Parlamentu Europejskiego wzywającej do opracowania legislacji wspierającej produkcję leków i ich składników w UE rozpoczęły się prace europosłów w tym obszarze. W złożonej w lipcu br. rezolucji Parlament zaznaczył, że pandemia COVID-19 kosztowała życie milionów ludzi powodując ogromne szkody zarówno w Europie, jak i na świecie. To pokazało, że Europa i reszta świata nie były dostatecznie przygotowane, by poradzić sobie z kryzysem o takim zasięgu i z wywołanymi nim wstrząsami.

Niedobory leków w UE": pandemia to pokazała

Pandemia uwydatniła istniejące zjawisko niedoborów w UE znacznej palety produktów leczniczych, których braki nasiliły się w ciągu ostatniej dekady - w tym leków przeciwnowotworowych, antybiotyków, środków znieczulających, leków na nadciśnienie, choroby serca i zaburzenia układu nerwowego. Parlament zalecił Komisji przeprowadzenie ogólnounijnego badania na temat przyczyn niedoborów leków, ze szczególnym uwzględnieniem problemów spowodowanych niedoborami leków generycznych.

W rezolucji podkreślono, że gotowość i reagowanie na pandemie i inne poważne zagrożenia dla zdrowia wymaga długoterminowych zobowiązań i inwestycji oraz ściślejszej współpracy z europejskimi producentami farmaceutycznymi. Parlament uważa, że pobudzanie i rozwijanie atrakcyjnego europejskiego ekosystemu przemysłowego dla sektora farmaceutycznego jest jednym z kluczowych warunków dalszego wspierania przenoszenia zakładów produkcyjnych z powrotem do UE. Rezolucja wskazuje na konieczność tworzenia zachęt do inwestowania w Unii w linie produkcyjne leków oraz surowców i farmaceutycznych składników czynnych.

Zdaniem Parlamentu, finansowanie publiczne musi być uzależnione od przejrzystości i identyfikowalności inwestycji, zobowiązania się do dostaw na rynek europejski oraz dostępności, bezpieczeństwa i przystępności cenowej wytwarzanych leków. Rezolucja wzywa też państwa członkowskie do zmniejszenia zależności od partnerów handlowych spoza UE.

- Zmierzamy w kierunku przyjęcia legislacji dotyczącej wsparcia produkcji leków i ich składników w Unii Europejskiej. Po skierowanym do Komisji wniosku rządu belgijskiego popartym przez 18 członków UE o wdrożenie przepisów o krytycznych lekach w celu zmniejszenia zależności od dostaw spoza Unii oraz zdecydowanym stanowisku Parlamentu Europejskiego w przyjętej rezolucji, Komisja Europejska nie będzie mogła dłużej zwlekać z podjęciem oczekiwanych działań – mówi Grzegorz Rychwalski.