W kolejnych latach apteki będą generować najwyższe wzrosty sprzedaży leków

Eksperci od analiz rynku PMR: wartość dystrybucji farmaceutycznej w Polsce w 2021 roku wyniosła 56 mld zł. To o 8 procent więcej niż rok wcześniej

W 2020 roku po raz pierwszy od 2013 roku dynamika aptecznego rynku farmaceutycznego była niższa niż 2 procent

W 2021 roku sprzedaż produktów farmaceutycznych w aptekach stacjonarnych powróciła do względnej normalności

W 2021 roku sprzedaż produktów farmaceutycznych powróciła do względnej normalności

W 2021 roku wartość dystrybucji farmaceutycznej leków i parafarmaceutyków do pacjenta wyniosła 56 mld zł w cenach brutto, co stanowiło wzrost o 8 proc. rok do roku - wynika z raportu ekspertów od analaiz i badań rynku PMR pt. "Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027".

Wartość ta obejmuje sprzedaż leków i nie-leków

do pacjentów w aptekach stacjonarnych,

leków dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego i suplementów diety w sklepach stacjonarnych,

suplementów diety i leków w internecie,

suplementów diety, środków dietetycznych w dystrybucji Multi-Level Marketing

dystrybucję leków w szpitalach.

Według prognoz PMR, w segmencie hurtu najwyższy skumulowany roczny wskaźnik wzrostu w latach 2022-2027 zanotuje sprzedaż hurtowa leków do szpitali (10 proc.), a w segmencie sprzedaży detalicznej – sprzedaż przez internet (10 proc.).

W 2020 roku po raz pierwszy od 7 lat dynamika aptecznego rynku farmaceutycznego była niższa niż 2 procent, głównie ze względu na mniejszą liczbę infekcji innych niż koronawirus, ograniczenie wizyt u lekarzy, podróży, zmniejszenie liczby urazów oraz ogólne ograniczenie wydatków spowodowane kryzysem ekonomicznym.

W 2021 roku sprzedaż produktów farmaceutycznych w aptekach stacjonarnych powróciła do względnej normalności.

Według prognoz PMR, pomimo wyższych dynamik w innych segmentach rynku, w najbliższych latach to apteki wygenerują najwyższy wzrost w wartościach bezwzględnych. W latach 2022-2027 będzie to przyrost sprzedaży o prawie 11 mld zł.

Rośnie dynamika wzrostu e-commerce apteki

Niezmiennie, głównym miejscem zakupu leków OTC (bez recepty) pozostają apteki stacjonarne (95 proc. kupujących leki OTC w 2021 co najmniej raz dokonało zakupu w aptece stacjonarnej). Apteki są też głównym miejscem zakupu dermokosmetyków i suplementów diety.

W przypadku dwóch ostatnich typów produktów OTC, częściej niż w przypadku leków dochodzi do ich zakupu również w innych kanałach sprzedaży. Sprzedaż leków OTC w placówkach innych niż apteki jest ściśle ograniczona do produktów zawierających substancję dopuszczoną do sprzedaży pozaaptecznej.

Pomiędzy 2016 a 2021 r. wzrósł odsetek Polaków, którzy przyznali, że zakupili lek w aptece internetowej (z 2 do 16 proc.). To z jednej strony odzwierciedlenie trendów sprzedażowych – dynamika wartości tego rynku sięga kilkudziesięciu procent rocznie. Z drugiej strony 2020 r. był okresem bardzo sprzyjającym sprzedaży internetowej ze względu na pandemię koronawirusa.

Warto zaznaczyć, że obecnie przyrost odsetka kupujących jest niewspółmiernie duży w porównaniu do dynamik sprzedaży. Wiąże się to z faktem, że w badaniu rejestrowane są osoby, które dokonały przynajmniej jednego zakupu. Coraz więcej osób korzysta z internetu, nawet przy zakupie standardowych leków.